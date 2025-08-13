Xã hội

Lâm Đồng: Đảm bảo chỗ học cho gần 1.200 trẻ theo cha, mẹ đến Đà Lạt làm việc

Lâm Đồng bố trí chỗ học cho hơn 1.200 trẻ theo cha mẹ đến Đà Lạt làm việc, đảm bảo quyền học tập gần nơi công tác và sinh sống của phụ huynh.

Nguyễn Dũng
Học sinh Tiểu học Đà Lạt. (Ảnh TTXVN phát)
Học sinh Tiểu học Đà Lạt. (Ảnh TTXVN phát)

Ngày 13/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai phương án bố trí chỗ học cho hơn 1.197 trẻ theo cha, mẹ đến làm việc tại các phường trung tâm Đà Lạt sau sáp nhập tỉnh.

Sở đã có công văn gửi đến các trường học trên địa bàn về việc tiếp nhận chuyển trường của học sinh từ Bình Thuận và Đắk Nông (cũ) do theo cha, mẹ chuyển công tác đến Đà Lạt làm việc.

Đến đầu tháng 8/2025, có 1.197 học sinh các cấp được các trường ở trung tâm Đà Lạt tiếp nhận. Hiện nay, số học sinh tiếp tục có biến động và đang được Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thống kê, phân bổ cụ thể thời gian tới.

Việc phân bổ học sinh được thực hiện phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của các trường, đồng thời đáp ứng nguyện vọng học tập gần nơi công tác và nơi ở của phụ huynh.

Các em được bố trí vào các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Xuân Hương-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, xã Nam Ban-Lâm Hà và các trường trung học phổ thông tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, ngay từ thời điểm chưa sáp nhập tỉnh, ngành Giáo dục của ba địa phương đã sớm lên kế hoạch để bố trí chỗ học cho các em theo cha, mẹ đến nơi công tác mới.

Sau khi thống kê, Sở đã phân bổ số lượng học sinh đến từng trường, từ cấp mầm non đến trung học phổ thông trên địa bàn Đà Lạt, theo nguyện vọng của phụ huynh.

Ngành Giáo dục đang tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh để thành lập một trường học mới, góp phần giảm tải áp lực sỹ số cho các trường học trên địa bàn Đà Lạt khi đón thêm một số lượng lớn học sinh từ Bình Thuận, Đắk Nông (cũ) chuyển đến.

Thống kê trong năm học mới 2025-2026, toàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng có 1.605 đơn vị, trường học; tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên là 42.840 người; tổng số học sinh là 845.200 em.

Để chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có giải pháp khắc phục một số vướng mắc như: Tình trạng thiếu giáo viên; hỗ trợ ngành Giáo dục có cơ chế tuyển dụng hợp đồng lao động, nhằm đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy thời gian sắp tới; sớm bố trí kinh phí để xây dựng và sửa chữa một số cơ sở giáo dục xuống cấp, không đủ tiêu chuẩn theo quy định trước ngày khai giảng năm học mới.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đà Lạt #học sinh #bố trí lớp học #sáp nhập tỉnh Lâm Đồng
