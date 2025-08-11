Hàng chục xã, phường ở Lâm Đồng “trắng” cán bộ về chuyên môn

Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin sau 1 tháng chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động, hầu hết các địa phương đang nỗ lực chủ động vượt khó, phát huy vai trò của người đứng đầu trong tổ chức vận hành chính quyền địa phương cấp xã.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc bố trí nhân sự ở cấp xã chưa đảm bảo yêu cầu về trình độ chuyên môn, một số xã, phường “trắng” nhân sự có bằng cấp chuyên môn ở các lĩnh vực quan trọng.

Cụ thể trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, có tới 68 xã, phường “trắng” nhân sự có bằng cấp chuyên môn. Đáng chú ý trong đó có cả những phường đô thị lớn nhất của tỉnh như Xuân Hương-Đà Lạt, Langbiang-Đà Lạt, B’Lao, Phan Thiết, Phước Hội, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa…

Trong chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường có tới 35 xã, phường “trắng” nhân sự chuyên môn như các phường B’Lao, Mũi Né, Tiến Thành, Đông Gia Nghĩa và các xã Đơn Dương, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Phú Sơn- Lâm Hà, Đắk Song…

Chuyên ngành Xây dựng cũng còn tới 22 xã “trắng” cán bộ chuyên môn như các xã Đơn Dương, Nam Hà-Lâm Hà, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Nghị Đức, Nhân Cơ…

Ngoài ra, các lĩnh vực Tư pháp-hộ tịch, Tài chính, chuyên ngành Đất đai… cũng còn nhiều xã chưa có cán bộ chuyên môn; có 57 xã, phường bố trí chưa đảm bảo số lượng công chức theo hướng dẫn của Trung ương.

Một số xã, phường như Lạc Dương, Nam Ban Lâm Hà, Hồng Sơn... còn thiếu công chức có trình độ chuyên môn phù hợp với các vị trí, việc làm, lĩnh vực Kế toán, Quản lý đất đai…

Nhưng tại chính xã, phường đó, những công chức có chuyên môn này lại được phân công ở các vị trí việc làm khác hoặc đang được bố trí công tác ở khối Đảng, đoàn thể.

Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành tổng hợp đề xuất về nhu cầu nhân sự, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển nhân sự theo yêu cầu công tác.

Các bên liên quan tham mưu đề xuất phương án điều chuyển công chức từ những xã, phường dôi dư sang các xã, phường còn thiếu; điều chuyển cán bộ khối Đảng và khối chính quyền ở cấp xã đối với những đơn vị còn bất hợp lý về trình độ chuyên môn.

Tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác hỗ trợ các địa phương khi địa phương cấp xã yêu cầu.

Trước đó, ngày 1/8/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ra quân, biệt phái 730 cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang về cơ sở, trong số đó có 260 công chức, viên chức cấp tỉnh, đều là những người có trình độ chuyên môn các lĩnh vực cấp xã, phường đang cần, nhằm hỗ trợ tức thời, giải tỏa áp lực cho cơ sở đang gặp vướng mắc do thiếu cán bộ chuyên môn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo nhu cầu của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu đã đăng ký, tỉnh Lâm Đồng hiện cần tới 405 cán bộ, công chức cấp tỉnh biệt phái về hỗ trợ chính quyền cơ sở trong thời gian bắt đầu thực hiện chính quyền 2 cấp./.

