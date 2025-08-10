Lạm phát cơ bản của Mỹ tăng mạnh do tác động của thuế nhập khẩu

Người tiêu dùng Mỹ nhiều khả năng đã chứng kiến lạm phát cơ bản tăng trong tháng 7/2025, khi các nhà bán lẻ bắt đầu điều chỉnh giá đối với những mặt hàng chịu thuế nhập khẩu cao hơn.

Theo khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cơ bản - thước đo lạm phát loại trừ các yếu tố biến động như thực phẩm và năng lượng, được dự báo tăng 0,3% trong tháng 7/2025, cao hơn mức 0,2% của tháng 6/2025 và là mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ đầu năm.

Các mức thuế nhập khẩu mới của Mỹ đã bắt đầu tác động rõ nét lên giá bán lẻ, đặc biệt với nhóm hàng gia dụng và thiết bị giải trí.

Tuy vậy, một chỉ số khác đo lường lạm phát dịch vụ cơ bản vẫn duy trì ở mức thấp.

Giá xăng giảm đã góp phần kiềm chế đà tăng của CPI tổng thể, dự kiến chỉ tăng 0,2% trong tháng 7/2025.

Nhiều nhà kinh tế nhận định tác động từ thuế quan sẽ tiếp tục lan tỏa trong những tháng tới. Theo kế hoạch, báo cáo chính thức dự kiến được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 12/8.

Diễn biến này đặt ra thách thức cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cơ quan đã giữ nguyên lãi suất từ đầu năm với lý do cần thêm thời gian để đánh giá liệu thuế quan có gây ra tình trạng lạm phát kéo dài hay không.

Trong khi đó, thị trường lao động - trụ cột còn lại trong mục tiêu kép của Fed, đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt.

Dưới áp lực chi phí, nhiều doanh nghiệp nỗ lực hạn chế việc chuyển toàn bộ gánh nặng thuế sang người tiêu dùng, nhất là với nhóm khách hàng nhạy cảm về giá.

Các nhà kinh tế dự báo số liệu bán lẻ tháng 7/2025 (công bố ngày 15/8) sẽ ghi nhận mức tăng đáng kể, nhờ các chương trình ưu đãi mua xe và sự kiện giảm giá lớn Amazon Prime Day của nền tảng bán lẻ trực tuyến Amazon, thu hút lượng lớn người mua sắm./.

Thuế quan bắt đầu tác động đến nền kinh tế Mỹ Doanh số bán hàng cho người mua trong khu vực tư nhân trong nước, một chỉ số quan trọng cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng và doanh nghiệp, chỉ tăng 1,2%, mức tăng yếu nhất kể từ năm 2022.