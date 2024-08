Lạm phát tại Canada xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm

Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Toronto, Canada, ngày 16/7/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Cơ quan thống kê Canada ngày 20/8 cho biết lệ lạm phát trong tháng Bảy ở nước này đã hạ xuống còn 2,5% - mức thấp nhất trong vòng 40 tháng qua, kể từ tháng 3/2021.

Số liệu này cũng cho thấy lạm phát ở Canada đang giảm dần từ đầu năm đến nay và phù hợp với các dự báo của các chuyên gia kinh tế về việc Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ cắt giảm thêm lãi suất vào tháng Chín này.

Các chuyên gia cho rằng lạm phát lõi, dữ liệu mà BoC xem xét khi đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ, cũng đã chậm lại trong tháng Bảy, trong đó chỉ số giá tiêu dùng tiêu chuẩn (CPI) vào khoảng 2,2%, CPI rút gọn là 2,7% và CPI trung bình là 2,4%.

Bà Dawn Desjardins - chuyên gia kinh tế cấp cao tại Deloitte Canada - cho biết tình hình hiện nay không còn giống như hồi tháng 7/2023, khi chi phí tăng đáng kể theo từng tháng. Điều này sẽ tạo điều kiện cho tỷ lệ lạm phát tiếp tục giảm nếu so với cùng kỳ năm trước theo hiệu ứng năm cơ sở. Theo bà, không còn thấy có nhiều áp lực tăng giá vào thời điểm này.

Ngay cả giá nhà ở, một trong những áp lực giá cả chính, cũng đã chậm lại trong tháng Bảy, giảm xuống còn 5,7% so với cùng kỳ năm trước và giảm 0,5% so với tháng trước nhờ những áp lực về giá thuê nhà, chi phí lãi suất thế chấp và nhiên liệu đang giảm dần.

Chi phí lãi suất thế chấp theo năm giảm nhẹ xuống còn 21% trong tháng Bảy so với mức 22,3% của tháng trước đó. Tương tự, lạm phát tiền thuê nhà theo năm đã chậm lại còn 8,5% so với mức 8,8% trong tháng Sáu. Đặc biệt, chi nhiên liệu đã giảm sâu, xuống còn 3,5% so với 10,5 trong tháng Sáu.

Thị trường tiền tệ đang kỳ vọng có thêm một đợt cắt giảm 0,25% nữa trong đợt thông báo lãi suất tiếp theo của BoC vào ngày 4/9 và cũng đang ước tính có tổng cộng 3 đợt cắt giảm nữa trong năm nay.

Hầu hết các chuyên gia kinh tế đang tính đến một quỹ đạo cắt giảm lãi suất tương tự trong những tháng còn lại của năm, điều sẽ đưa lãi suất cơ bản xuống còn 3,75% vào cuối năm.

Ông Andrew Grantham, nhà kinh tế cấp cao tại CIBC Capital Markets, nhận định chỉ số lạm phát lần này sẽ "mở rộng cánh cửa để cắt giảm lãi suất thêm nữa."

Ông này cho rằng BoC sẽ cắt giảm thêm 0,25% trong mỗi cuộc họp sắp tới do lạm phát giảm và lo ngại về thị trường lao động suy yếu tăng.

BoC đã cắt giảm lãi suất tại hai cuộc họp liên tiếp gần đây nhất, đưa lãi suất hạ xuống còn 4,5% từ mức 5% trước lần cắt giảm đầu tiên./.

Lãi suất cao và lạm phát đã khiến nhiều người Canada gánh khoản nợ kỷ lục Theo báo cáo nợ tiêu dùng của TransUnion Canada, trong quý 4/2023, tổng số nợ tiêu dùng của người dân nước này đã đạt mức 2.400 tỷ CAD (khoảng 1.473 tỷ USD), tăng gần 3%, mức tăng kỷ lục.