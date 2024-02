Lãnh đạo Bộ Công an dự Lễ giao, nhận quân tại các địa phương

Trong ngày cuối cùng của đợt giao nhận quân năm nay, có 26 tỉnh và thành phố trên cả nước tổ chức Lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Đoàn xe đưa thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự và Công an Nhân dân năm 2024 của thành phố Sơn La lên đường nhập ngũ, sáng 27/2/2024. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ngày 27/2, ngày cuối cùng của đợt giao nhận quân năm 2024, có 26 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức Lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

26 địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Trước ngày diễn ra Lễ giao, nhận quân, các địa phương đã quan tâm, chăm lo vật chất, động viên tinh thần cho thanh niên lên đường nhập ngũ; gặp mặt động viên, chăm lo giúp đỡ kịp thời, thiết thực để các tân binh an tâm làm nhiệm vụ.

Năm nay, Bộ trưởng Bộ Công an đã phân công các Thứ trưởng tới nhiều đơn vị, địa phương chỉ đạo và tham gia Lễ giao, nhận quân.

Sáng 27/2, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long).

Tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Tuyến cùng lãnh đạo địa phương, đơn vị quân đội đã tặng hoa động viên, gửi lời chúc sức khỏe và mong muốn các tân binh trong suốt thời gian tại ngũ nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an dự Lễ giao, nhận quân tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Trong năm 2024, địa bàn tỉnh Lào Cai có 100% công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024 đều đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó có một công dân có trình độ đại học.

100% công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 10 công dân đã được kết nạp Đảng…

Cũng trong ngày 27/2, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đạt chỉ tiêu Bộ Công an giao.

Sau khi tổ chức giao, nhận giữa Công an các huyện, thành phố, các chiến sỹ mới sẽ được huấn luyện quân sự, võ thuật, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ tại Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh trước khi về nhận nhiệm vụ tại Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Bến Tre.

Sáng 27/2, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024.

Các tân binh đều háo hức, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, phát huy bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ và 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân; quyết tâm nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, Công an; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

