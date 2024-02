Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và tặng quà cho gần 500 công nhân

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi lì xì Tết cho con em công nhân, người lao động tại nhà lưu trú công nhân Hiệp Phước. (Ảnh: Thanh Vũ/ TTXVN)

Sáng 7/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho gần 500 công nhân lao động và con em tại Khu lưu trú công nhân Hiệp Phước ở Tổ 6, Ấp 1, xã Long Phước, huyện Nhà Bè.

Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi đã đến hộ gia đình thăm hỏi, tìm hiểu về điều kiện, đời sống, sinh hoạt của công nhân trong quá trình lao động làm việc và sinh hoạt tại khu lưu trú.

Thăm hỏi các em học sinh, các cháu thiếu nhi về điều kiện học tập, vui chơi, giải trí; đồng thời động viên các em cố gắng học tập chăm ngoan, vâng lời cha mẹ, thầy cô để mai sau trở thành người có ích trong xã hội.

Tặng quà Tết cho công nhân lao động tại Khu lưu trú Hiệp Phước, Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Phan Văn Mãi ghi nhận và chân thành cảm ơn công nhân, lao động Khu Công nghiệp Hiệp Phước cùng như trên khắp mọi miền đất nước đã về Thành phố nỗ lực tham gia lao động, sản xuất kinh doanh đóng góp tích cực cho sự phát triển của doanh nghiệp và Thành phố.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị chính quyền địa phương, các cấp ngành quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện cho công nhân, người lao động về nơi sinh sống, làm việc, cùng mọi người tổ chức những ngày Tết cổ truyền thật đầm ấm, vui tươi, gắn kết, sẻ chia.

Thấu hiểu, đồng cảm cùng công nhân lao động xa quê đón Tết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Phan Văn mãi mong công nhân, người lao động cố gắng vượt qua khó khăn; tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, chăm lo con cháu học hành tốt và tích cực tham gia các phong trào hành động tại địa phương để góp phần xây dựng khu lưu trú ngày càng xanh sạch đẹp, xây dựng Thành phố văn minh hiện đại nghĩa tình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố chúc công nhân, người lao động mạnh khỏe, công việc thuận lợi để xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Cùng cả Khu lưu trú Hiêp Phước tham dự chương trình, gia đình chị Phan Thị Chung (quê ở Bình Định) cũng rộn ràng và không giấu được vui mừng khi biết Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố đến thăm, chúc Tết và tặng quà. Chị Chung cho biết Khu lưu trú Hiệp Phước có hơn 230 hộ gia đình với hơn 600 công nhân lao động đều làm trong Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Diện tích bình quân mỗi phòng khoảng 35m2, có bãi giữ xe, bảo vệ và các dịch vụ điện, nước (giá theo quy định của Thành phố) cùng tiện ích khác cho hộ gia đình 4 người khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, vấn đề an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy ở Khu lưu trú rất tốt, có camera bao quát; dân cư thân thiện, gần gũi bởi hầu hết đều đến từ mọi miền đất nước và cùng chung hoàn cảnh khó khăn.

“Đời sống, việc làm ở đây ổn định và hơn hẳn ở quê nhà; có nơi học hành ổn định cho các con. Mức sống, điều kiện, trật tự an ninh tốt hơn rất nhiều so với các khu nhà trọ nơi khác nên ai đến đây cũng an tâm. Hai vợ chồng tôi tranh thủ làm và tiết kiệm để phòng ngừa những trường hợp đột xuất, đau ốm. Chỉ mong Khu lưu trú có thêm công viên để tạo khoảng sân chơi cho các cháu, nhất là sau giờ làm, những ngày nghỉ cuối tuần…” - chị Chung đề xuất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết tại Cần Thơ Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát lại, những hộ dân nào còn khó khăn, yếu thế, ốm đau; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nào chưa được quan tâm... để kịp hỗ trợ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà công nhân lao động tại Trạm Trung chuyển rác của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Thành phố./.