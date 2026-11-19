Chiều 19/11, lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ đã có cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, bên lề Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2026. Cuộc gặp ba bên đầu tiên này có ý nghĩa quan trọng và được kỳ vọng sẽ đạt được tuyên bố chung về các vấn đề nóng trên thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, cuộc gặp diễn ra tại nhà khách quốc gia Kylin Villa. Phát biểu mở đầu cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cuộc gặp ba bên giữa ông với những người đồng cấp từ Mỹ và Nga mang "ý nghĩa mang tính đột phá."

Nhấn mạnh rằng hòa bình là khát vọng muôn thuở của nhân loại, ông Tập Cận Bình khẳng định các nước lớn gánh vác những trách nhiệm đặc biệt; tương tác tích cực giữa các cường quốc không phải là lựa chọn mà là sự cần thiết, bắt buộc.

Chủ tịch Trung Quốc cũng nêu rõ là các nước lớn trên thế giới và ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc, Nga và Mỹ cần hợp tác giải quyết các thách thức toàn cầu, cùng bảo vệ hòa bình và ổn định thế giới, đóng góp lớn hơn nữa cho tiến bộ của nhân loại.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, ba nước Nga, Trung Quốc và Mỹ có thể đóng góp đáng kể vào việc củng cố ổn định toàn cầu. Theo nhà lãnh đạo Nga, để làm được điều này, ba nước cần hợp tác mang tính xây dựng như những đối tác, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cân bằng lợi ích.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ba nhà lãnh đạo đang “làm nên lịch sử.” Ông cũng cho biết ba nhà lãnh đạo đang ở “vị thế đặc biệt” để cắt giảm vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định các nhà lãnh đạo sẽ cùng xem xét khả năng cắt giảm vũ khí.

Theo các nguồn tin, chương trình nghị sự của cuộc họp không có giới hạn, có thể bao gồm vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, các xung đột đang diễn ra trên thế giới, cũng như việc xây dựng quan hệ giữa các nước lớn và vai trò của các nước này đối với tình hình toàn cầu. Theo thông báo trước đó của Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo sẽ ra tuyên bố chung sau cuộc gặp.

Trước thềm cuộc gặp lịch sử này, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc gặp song phương riêng rẽ. Tổng thống nước này Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong gần 1 giờ với nội dung trao đổi tập trung vào một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine cũng như về cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ kể từ cuộc hội đàm tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8/2025.

Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, kéo dài qua bữa trưa. Hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ thái độ tích cực sau cuộc gặp.

Trước đó, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tiến hành hội đàm, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực./.

APEC 2026: Lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc gặp riêng rẽ trước thềm cuộc gặp ba bên Các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ trước thềm cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) trong ngày 19/11.