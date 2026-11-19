Ngày 19/11, các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc gặp riêng rẽ trước thềm cuộc gặp ba bên bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc).

Theo hãng tin TASS và RIA Novosti của Nga, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Mỹ Donald Trump trong gần 1 giờ. Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư-kinh tế với nước ngoài kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã cam kết tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời nhấn mạnh cuộc đối thoại này có ý nghĩa then chốt.

Trong khi đó, trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov nhận định cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump diễn ra tốt đẹp, hai bên đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Trung Quốc và trao đổi một số vấn đề liên quan đến quan hệ song phương.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ cho biết cuộc gặp với người đồng cấp Nga là nhằm mục đích mở đường cho cuộc hội đàm ba bên với Trung Quốc. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ kể từ cuộc hội đàm tại Alaska (Mỹ) hồi tháng 8/2025.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo ông Tập Cận Bình, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang duy trì “ổn định và được cải thiện,” mang lại những lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần ổn định cho thế giới. Nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Tổng thống Mỹ. Về phía Mỹ, Tổng thống Trump nhấn mạnh nước này và Trung Quốc đều mong muốn góp phần chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trước đó, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tiến hành hội đàm, trong đó tập trung thúc đẩy hợp tác toàn diện và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực. Các cuộc gặp riêng rẽ giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc diễn ra trước thềm cuộc gặp ba bên đầu tiên theo hình thức này tại Thâm Quyến./.

APEC 2026: Cuộc gặp ba bên Nga-Trung-Mỹ hướng tới các vấn đề toàn cầu Cuộc gặp ba bên đầu tiên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 19/11 (giờ địa phương).