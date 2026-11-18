Giới chuyên gia Nga nhận định trọng tâm của bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh các Giám đốc điều hành (CEO Summit) thuộc khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra trong hai ngày 17-18/11 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là sự khẳng định bước ngoặt mạnh mẽ trong chính sách hướng Đông của Nga.

Nâng cao vị thế

Phát biểu tại hội nghị trên, ông Putin thừa nhận sự ngạc nhiên trước những thay đổi mang tính bước ngoặt trong sự phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khu vực "đã trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu, trung tâm công nghiệp và công nghệ chính của hành tinh."

Các nền kinh tế thành viên APEC chiếm hơn 60% GDP toàn cầu và 36% dân số, 50% thương mại hàng hóa toàn cầu và 35% thương mại dịch vụ, và khu vực này thu hút hơn 60% đầu tư trực tiếp toàn cầu. Ông Putin nhấn mạnh những thay đổi này phần lớn là nhờ các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á.

Từ chỗ đứng bên lề các quá trình kinh tế, từ chỗ là nhà máy toàn cầu nơi các công ty phương Tây thường chỉ đặt dây chuyền lắp ráp, các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á đã trở thành những người dẫn đầu trong phát triển toàn cầu, động lực thúc đẩy đổi mới và đang định hướng dài hạn trong kỹ thuật cơ khí phức tạp và robot, phát triển kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo.

Theo Tổng thống Nga, trong ba năm qua, GDP của Nga đã tăng hơn 10% và vẫn tiếp tục tăng trưởng. Nền kinh tế Nga thể hiện sự vững vàng trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới và đứng đầu châu Âu. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp 2,3%, lạm phát được kiểm soát, và nợ công của Nga ở mức 17%, một trong những mức thấp nhất thế giới.

Tổng thống Putin cho hay Nga tiếp tục cam kết là nhà cung cấp lương thực và phân bón đáng tin cậy cho thị trường APEC. Ngoài ra, Nga là quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số, sẵn sàng chia sẻ những bước tiến về kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo với các đối tác.

Tổng thống Putin cũng cho rằng các cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ có lợi cho sự phát triển quan hệ trong khuôn khổ APEC vì ngoại giao thương mại cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy một bầu không khí hiểu biết và tin cậy.

Bước ngoặt mạnh mẽ

Kể từ đầu thập niên 1990, nước Nga chỉ tập trung quan hệ kinh tế, thương mại với phương Tây. Sự quan tâm tới thị trường châu Á chỉ bắt đầu được thúc đẩy tích cực từ năm 2012, khi thành phố Vladivostok của Nga đăng cai tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 20.

Theo Phó Giáo sư Khoa Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga Maxim Kazanin, mọi thứ đã thay đổi vào năm 2022 và Tổng thống Putin đang tìm cách củng cố những xu hướng này, giúp các doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội tăng trưởng mới ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và giúp các đối tác châu Á nhìn thấy nhiều cơ hội kinh doanh hơn tại Nga.

Chuyên gia Maxim Kazanin nhấn mạnh: “Tổng thống Vladimir Putin muốn cho thấy Nga đã thực hiện một bước ngoặt mạnh mẽ hướng về phía Đông.”

Theo ông Kazanin, các ngân hàng Nga đã chủ động thiết lập những thỏa thuận thanh toán tương ứng với các đối tác ở những nước Đông Nam Á. Điều này cho phép các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh chuỗi cung ứng nguyên vật liệu, linh kiện và vật tư tiêu hao cần thiết cho hoạt động của các ngành công nghiệp.

Trong khi đó, đối với các nền kinh tế thành viên APEC, Nga là một thị trường đầy triển vọng cho các sản phẩm của họ và là đối tác đáng tin cậy trong việc cung cấp nguyên liệu thô và bán thành phẩm. Theo ông Maxim Kazanin, việc thành lập các liên doanh cũng hoàn toàn khả thi, vì những nền kinh tế đang phát triển ở châu Á cũng cần nhiều giải pháp và phát triển công nghệ khác nhau mà Nga có lợi thế.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Avantiy Rakhman Yansukov cho rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành trung tâm thu hút vốn và công nghệ, đồng thời cũng là thị trường đầy triển vọng nhất thế giới, và Nga đang định hình vai trò là trung tâm cơ sở hạ tầng và tài nguyên quan trọng trong khu vực này.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga-châu Á Vitaly Mankevich cho rằng Nga không đến với hội nghị lần này để phàn nàn về các lệnh trừng phạt, mà đưa ra một đề xuất cụ thể về hợp tác, đầu tư, xây dựng các liên doanh. Theo ông, Nga cung cấp các tuyến vận tải và hậu cần đáng tin cậy và an toàn, cũng như đảm bảo nguồn cung năng lượng và lương thực ổn định cho các nền kinh tế thành viên APEC./.

APEC 2026: Tổng thống Nga đánh giá cao vai trò của các nền kinh tế châu Á Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á đang tạo ra những tác động sâu sắc đến trật tự thế giới.