Lào Cai: Đại lễ cầu an tại Sa Pa thu hút đông đảo du khách, phật tử

Đại lễ cầu quốc thái dân an là sự kiện thường niên được tổ chức tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Lào Cai), nguyện cầu cho nhân loại bình an, may mắn, đất nước hưng thịnh, phát triển.

Đại lễ cầu quốc thái dân an tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Ngày 7/3, tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp cùng chính quyền địa phương, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend tổ chức Đại lễ cầu quốc thái dân an với sự tham dự của hàng ngàn tăng, ni, phật tử, du khách trong và ngoài nước.

Đại lễ cầu an còn có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại lễ cầu quốc thái dân an là sự kiện thường niên được tổ chức tại quần thể văn hóa tâm linh Fansipan, nguyện cầu cho nhân loại bình an, may mắn, đất nước hưng thịnh, phát triển, người dân có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, an lành, no ấm, hạnh phúc.

Đại lễ năm nay diễn ra với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa và các nghi thức Phật giáo truyền thống như: Lễ Phật và ban chữ tại Bích Vân Thiền Tự - chùa Hạ; Thiền hành dọc theo đường La Hán; nguyện hương và nhiều quanh Đại tượng Phật A Di Đà.

Lễ dâng hương cầu quốc thái dân an được tổ chức trang trọng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà và chủ trì bởi Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Nghi lễ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Huê Nghiêm (Thành phố Hồ Chí Minh).

Sau đó là các nghi lễ cầu an, tụng kinh, niệm phật, hướng dẫn phật tử cùng tụng trì, cầu quả phúc lành.

Đại lễ kết thúc với nghi thức trồng cây tại Bảo An Thiền Tự, khu vực Ga đi cáp treo Fansipan./.