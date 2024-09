Lào Cai: Sạt lở đất đá vùi lấp 4 ngôi nhà, 17 người thương vong và mất tích

Lũ lớn tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 8/9, Ủy ban Nhân dân thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết do mưa lớn liên tục trong nhiều giờ, trên địa bàn thị xã Sa Pa xảy ra lũ quét vùi lấp 4 ngôi nhà khiến 17 nạn nhân thương vong và mất tích.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tỉnh Lào Cai tích cực triển khai.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 8/9, tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa đã xảy ra sạt lở lớn từ trên núi cao khiến đất đá tràn xuống khu dân cư vùi lấp 4 ngôi nhà của 4 gia đình với tổng số 26 nhân khẩu.

Đến 17 giờ cùng ngày, theo ghi nhận đã có 4 người tử vong, 4 người mất tích và 9 người bị thương đã được sơ cứu kịp thời và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa.

Những người thân còn lại đã được di chuyển đến nơi trú tránh an toàn.

Các nạn nhân bị thiệt mạng gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Đó là bà Vàng Thị M. (sinh năm 1956), chị Giàng Thị Ch. (sinh năm 1999) và các cháu Châu Gia H. (sinh năm 2023), Vàng Văn V. (sinh năm 2024).

Ngay khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận ngay hiện trường và thực hiện cứu hộ cứu nạn đưa người bị thương đi cấp cứu; tìm kiếm người bị đất đá vùi lấp.

Thị xã Sa Pa đã huy động 54 cán bộ dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sa Pa, Ban Chỉ huy quân sự thị xã và 26 chiến sỹ Công an thị xã tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Thị xã tiếp tục huy động bổ sung lực lượng dân quân tại các xã ít ảnh hưởng thiên tai để hỗ trợ Mường Hoa tìm kiếm người mất tích.

Sa Pa đã thành lập trung tâm chỉ huy thị xã tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã và 1 Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tại chỗ gần khu vực sạt lở cùng tổ công tác hỗ trợ y tế với xe cứu thương, cơ số thuốc và bác sỹ trực sẵn sàng ứng phó cứu nạn.

Lãnh đạo thị xã Sa Pa có mặt tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa để thăm hỏi nạn nhân bị thương. (Ảnh: TTXVN phát)

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường và lãnh đạo thị xã Sa Pa đã có mặt tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa để thăm hỏi nạn nhân bị thương và trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn tại thôn Hòa Sử Pán 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to.

Theo số liệu quan trắc từ 20 giờ ngày 7/9 đến 9 giờ 30 phút ngày 8/9, thị xã Sa Pa mưa lớn nhất với lượng mưa phổ biến đều ở mức trên 100mm, như trạm Hoàng Liên 156mm, Ô Quý Hồ 154,4mm, Mường Hoa 151mm, Tả Van 116,4mm, Bản Hồ 1: 116,4mm, Bản Khoang 106,6mm, Thủy điện Séo Chông Hô 100,6mm.../.

