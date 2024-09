Nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng mưa bão số 3, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ.

Nhiều tuyến đường đi các xã, thôn, bản tại huyện Trạm Tấu, Văn Chấn bị ngập lụt không qua lại được. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, phía Tây Bắc Bộ (Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình) tính đến 13 giờ ngày 8/9 lượng mưa phổ biến ở mức 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Riêng Hòa Bình 100-200mm, có nơi trên 300 mm; Yên Bái, Hòa Bình 100-200mm; Sapa 237mm; Tô Múa (tỉnh Sơn La) 483.8mm; Tà Xi Láng (tỉnh Yên Bái ) 455.2mm.

Phía Đông Bắc Bộ gồm các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ lượng mưa là 30-50mm, có nơi trên 80mm. Trong đó có Hà Giang, Cao Bằng 100-150mm, có nơi trên 250mm; Yên Bái, Hòa Bình 100-200mm; Vành Danh (tỉnh Quảng Ninh) 380mm; Bản Chắt (tỉnh Lạng Sơn) 268.7mm.

Tại một số địa phương nguy cơ cao xảy lũ trên các sông suối và lũ quét, sạt lở đất, trong đó đặc biệt cần lưu ý các sông nhỏ ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Bình, lũ có thể lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Ngoài ra, lũ trên sông trên các sông Ngòi Thia (Yên Bái), Sông Bôi (Hòa Bình), Hoàng Long (Ninh Bình) lên trên mức báo động 3; hạ lưu sông Lục Nam lên mức báo động 2.

Tại các đô thị, thành phố và các tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ do mưa lớn nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Kạn, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội.

Nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đối với các tỉnh: Lạng Sơn (11 huyện), Bắc Kạn (6 huyện), Thái Nguyên (9 huyện), Bắc Giang (8 huyện), Vĩnh Phúc (5 huyện), Hòa Bình (11 huyện), Phú Thọ (9 huyện), Tuyên Quang (6 huyện), Yên Bái (9 huyện), Sơn La (8 huyện), Lai Châu (3 huyện), Lào Cai (4 huyện).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng mưa bão số 3, tại Yên Bái đã có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-250mm, đặc biệt có nơi trên 400mm (huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn). Mực nước sông Ngòi Thia, Ngòi Hút dao động trên mức báo động 2; sông Thao tại Yên Bái mức báo động 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm 8/9 đến ngày 11/9, khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, có những điểm trên 400mm.

Trên các sông ở Yên Bái xuất hiện lũ, đỉnh lũ các sông nhỏ như sông Ngòi Thia, Ngòi Hút lên mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3; sông Thao tại Yên Bái lên trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông suối, khu đô thị đặc biệt tại các huyện: Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái.

Độ ẩm đất trên toàn bộ tỉnh đang ở mức bão hòa, lũ quét, sạt lở đất đang được cảnh báo ở mức rất cao và tiếp tục duy trì trong 24 giờ tới./.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa sau bão số 3 Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi sau bão số 3.