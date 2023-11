Lễ hội Ánh sáng Diwali: Mang ẩm thực, nghệ thuật Ấn Độ đến với Hà Nội

Múa Bollywood là phần không thể thiếu trong Lễ hội Diwali. (Ảnh: INCHAM)

Lễ hội Ánh sáng Diwali, một trong những sự kiện lớn nhất trong năm của người Ấn Độ sẽ diễn ra ngày 2/12 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Ấn Độ sẽ diễn ra tại sự kiện, có thể kể đến các điệu múa truyền thống, các món ăn đặc sản của người Ấn, hoạt động xăm hình nghệ thuật Henna và vẽ mặt.

Năm nay, người tham dự sẽ được thưởng thức phần biểu diễn đặc biệt từ Antariksh – một trong những ban nhạc Pop/Rock hàng đầu của Ấn Độ. Ban nhạc được thành lập bởi nhạc sỹ, ca sỹ và nghệ sỹ guitar Varun Rajput vào năm 2012.

Bài hát “Quest” do Antariksh hợp tác với nghệ sỹ guitar Megadeth và Marty Friedman, đã giành giải thưởng Best Rock Song tại Artist Aloud Independent Music Awards 2022 và Best Rock Artist of 2022 tại The Indian Music Diaries Awards. Đây là những giải thưởng uy tín của nền âm nhạc Ấn Độ.

Biểu diễn âm nhạc trong Lễ hội Diwali 2022. (Ảnh: INCHAM)

Antariksh cũng được MTV công nhận là một trong những ban nhạc rock Hindi hàng đầu của Ấn Độ.

Lễ hội dự kiến thu hút đông đảo cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, bạn bè Việt Nam và quốc tế muốn trải nghiệm không gian lễ hội Diwali và tìm hiểu văn hóa Ấn Độ giàu bản sắc.

Diwali - nét văn hóa đặc sắc trên đất nước sông Hằng Diwali (lễ hội ánh sáng) là một trong những lễ hội quan trọng nhất hàng năm và là nét văn hóa đặc sắc của người Ấn Độ.

Diwali là tên gọi phổ biến ở miền Bắc Ấn Độ, còn ở miền Nam, lễ hội thường được gọi là Deepavali, có nguồn gốc từ tiếng Sanskrit là “những hàng ánh sáng.”

Theo truyền thống, những người tham gia kỷ niệm ngày lễ này sẽ tiến hành thắp những hàng đèn truyền thống bên ngoài nhà của mình. Hành động này tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối và của trí tuệ trước sự thiếu hiểu biết.

Diwali có ý nghĩa tôn giáo rất lớn với cộng đồng người Hindu, người Sikh và người Jain, tựa như lễ Giáng sinh đối với những người theo đạo Thiên Chúa. Hàng năm, khoảng 1 tỷ người Ấn Độ ở khắp nơi trên thế giới đều sẽ tổ chức lễ hội này như một hình thức chào đón năm mới.

Thời gian diễn ra Diwali được tính toán dựa trên lịch âm của đạo Hindu, tương đương với khoảng cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 và kéo dài 5 ngày. Trong năm 2023, Diwali bắt đầu từ ngày 10/11.

Lễ hội này được thuật lại trong sử thi “Ramayana” - câu chuyện về cuộc chiến của chàng Hoàng tử Rama giải cứu nàng Sita, vợ của chàng, khỏi tên Quỷ Vương Ravana.

Lễ hội Ánh sáng là một trong số những hoạt động văn hóa sôi động diễn ra thường niên để tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam và Ấn Độ. Lễ hội năm nay do Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Hà Nội tổ chức.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ, trong dịp cuối năm nay, Đại sứ quán sẽ đưa một số đoàn nghệ sỹ Việt Nam sang Ấn Độ tham dự các lễ hội âm nhạc và khiêu vũ quốc tế. Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương để tổ chức các buổi chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực và trang phục Ấn Độ tại một số tỉnh thành của Việt Nam./.