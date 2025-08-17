Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và đón nhận Huân chương Sao Vàng

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần quan điểm “Nhân dân là gốc,” đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được long trọng tổ chức là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với cống hiến vô cùng to lớn, hy sinh thầm lặng mà hiển hách của lực lượng Công an nhân dân; cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định giá trị bền vững, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước lịch sử.

Tổng Bí thư khẳng định, 80 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, cần nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần “đi trước mở đường,” “đổi mới sáng tạo.”

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần quan điểm “Nhân dân là gốc,” đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực...

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân, để ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong những năm qua và trao tặng Bức trướng của Tổng Bí thư Tô Lâm cho lực lượng Công an nhân dân./.

