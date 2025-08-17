Tổng Bí thư Tô Lâm: Xây dựng Công an Nhân dân có bản lĩnh thép, trái tim ấm

Sáng 17/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025) và trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc diễn văn kỷ niệm.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị; Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và đại diện An ninh, Cảnh sát một số nước; Trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội... tham dự Lễ kỷ niệm.

Xây dựng Công an nhân dân có bản lĩnh thép, trái tim ấm

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được long trọng tổ chức là dịp để Đảng, Nhà nước và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân chân thành đối với cống hiến vô cùng to lớn, hy sinh thầm lặng mà hiển hách của lực lượng Công an nhân dân; cùng ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định giá trị bền vững, hun đúc niềm tự hào, củng cố ý chí, khát vọng, trách nhiệm trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước lịch sử.

Tổng Bí thư khẳng định 80 năm, một chặng đường đủ dài để khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước; sự đùm bọc, chở che, giúp đỡ của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư xúc động chia sẻ, trong chiều dài lịch sử, có biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sỹ Công an nhân dân: Những đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá cách mạng, chống phá chính quyền, phá hoại tình đoàn kết quân dân, những đêm trắng mật phục giữa rừng sâu, nơi biên ải; những bước chân lặng lẽ giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp; những giây phút đối mặt hiểm nguy để kịp thời cứu dân trong lũ dữ, cháy nổ; những cuộc truy bắt tội phạm căng thẳng đến nghẹt thở; những đêm thâu miệt mài rò tìm chứng cứ ở những tập hồ sơ vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vụ án kinh tế phức tạp; những giờ phút “đấu trí” trên không gian mạng để bảo vệ chủ quyền số, chủ quyền quốc gia trong “thế giới phẳng.”

Đằng sau mỗi chiến công là trí tuệ và mồ hôi, là kỷ luật và ý chí, là tình đồng chí, đồng đội, là tình người với người. Đằng sau mỗi tấm huân chương là những tháng ngày xa cách, là đội nắng phơi sương, là những vết thương chưa kịp lành, là những mái nhà, những đứa trẻ lặng thầm chờ đợi cha, mẹ trở về.

Tổng Bí thư chỉ rõ bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu rất cao, rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang đối với lực lượng Công an nhân dân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu cần nhanh chóng xây dựng Công an nhân dân thật sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tinh thông nghiệp vụ, pháp luật và công nghệ; có kỷ luật sắt, kỷ cương nghiêm; có bản lĩnh thép, trái tim ấm; luôn sẵn sàng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ;” chủ động trong thực hiện chức năng nhiệm vụ với tinh thần “đi trước mở đường,” “đổi mới sáng tạo.”

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ phải thấm nhuần quan điểm “Nhân dân là gốc,” đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nền công an phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại.

Lực lượng Công an nhân dân nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến.

Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ,” vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của nhân dân.

Chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Tổng Bí thư nêu rõ lực lượng Công an nhân dân chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại trong công tác công an; xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; hình thành các năng lực mới, công cụ mới trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh, tư pháp, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động; tích cực tham gia, góp phần định hình các qui tắc, chuẩn mực quốc tế trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Tổng Bí thư yêu cầu triển khai công tác Công an theo tinh thần: “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Xã toàn diện, bám cơ sở,” chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” với “xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình.”

Ở đâu có dân, ở đó có phong trào; nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư lưu ý chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp.

Làm tốt chính sách hậu phương công an; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc; chu đáo chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sỹ “mạnh khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sắc bén về nghiệp vụ.”

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của nhân dân mà phấn đấu; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh để phát triển nhanh và bền vững.Tổng Bí thư nhấn mạnh, một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn.

Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ 21.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. Nhưng “lá chắn” chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng.

“Thanh kiếm” chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài rũa bởi khoa học-công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.Từ thực tiễn phong phú của 80 năm qua, Tổng Bí thư căn dặn chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan; có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động.

Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. Sự liêm chính và kỷ luật là “xương sống” của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là “cơ bắp” của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là “trái tim” của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Với truyền thống vẻ vang 80 năm, với bản lĩnh chính trị vững vàng, với trí tuệ và tâm huyết, với sự ủng hộ của nhân dân, Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối, tin cậy của Đảng, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình,” là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân, “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an;” xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an Nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an nhân dân, để ghi nhận những thành tích xuất sắc mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong những năm qua và trao tặng Bức trướng của Tổng Bí thư Tô Lâm cho lực lượng Công an nhân dân.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình sử thi nghệ thuật chào mừng gồm 3 hồi: “Dân ta phải biết sử ta;” “Khát vọng hòa bình” - Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước" và “80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam,” Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới và phát triển vươn mình của dân tộc”./.

