LHQ lo ngại tình trạng kiệt quệ của người dân ở vùng lãnh thổ Palestine

Cảnh đổ nát sau cuộc không kích của Israel nhằm vào bệnh viện dã chiến trong trường học ở Deir al-Balah, Dải Gaza, ngày 27/7. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 1/8, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc tại các vùng lãnh thổ Palestine, ông Andrea De Domenico đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza và Bờ Tây, nhấn mạnh tình trạng kiệt quệ của người dân tại các vùng lãnh thổ Palestine.

Trong cuộc họp báo qua video tại Đông Jerusalem, ông Domenico cho biết trong 10 tháng qua, ông đã chứng kiến "sự kiệt quệ hoàn toàn về thể chất và tinh thần của toàn bộ người dân" ở Gaza và Bờ Tây.

Theo OCHA, tình trạng xung đột, lệnh sơ tán liên tục, trở ngại đối với việc tiếp cận viện trợ và nhiều thách thức khác đang ngăn cản những nỗ lực cứu trợ cho người dân Gaza.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và các tổ chức khác cho biết họ không thể chuyển đủ lương thực viện trợ Gaza do không có đủ cửa khẩu, khó xin giấy phép di chuyển trong Gaza và tình trạng không an toàn, mất trật tự công cộng. OCHA cho biết thêm hơn 20 điểm phân phối lương thực của WFP đã không còn hoạt động do các lệnh sơ tán gần đây.

Các cửa hàng bánh mì cũng buộc phải di dời. Hiện có 12/18 cửa hàng bánh mì ở Gaza còn hoạt động, trong đó những cửa hàng ở khu vực trung tâm chỉ đủ nhiên liệu để vận hành trong vài ngày.

Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn dự trữ hạn chế, WFP đã phải giảm khẩu phần của mỗi gia đình xuống mức tối thiểu để đảm bảo những người phải sơ tán đều có lương thực nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản nhất của họ.

OCHA cho biết thêm các đối tác nhân đạo của Liên hợp quốc cũng lo ngại về vấn đề nguồn nước sinh hoạt và hệ thống vệ sinh khi hồ chứa Canada ở Rafah, với sức chứa 3.000m3 nước phục vụ hàng nghìn người sơ tán đang trú ẩn ở thành phố này, đã bị phá hủy tuần trước.

Các đối tác nhân đạo cảnh báo việc hồ chứa này bị phá hủy có thể cản trở việc người dân quay trở về Rafah và đẩy nhiều gia đình vào tình trạng sử dụng nguồn nước không an toàn, gây nguy cơ mất nước, suy dinh dưỡng và bệnh tật.

Mặc dù còn nhiều thách thức, nhưng Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ và việc làm dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) đã khởi động chương trình đưa trẻ em tại Gaza quay trở lại trường học.

Người đứng đầu UNRWA, ông Philippe Lazzarini cho rằng chương trình này là bước đầu tiên trên chặng đường dài, trong đó tập trung vào các hoạt động nhằm giúp trẻ em có nơi trú ẩn trước những nỗi kinh hoàng mà xung đột gây ra.

Trước tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza, ngày 1/8, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi và người đồng cấp Luxembourg Xavier Bettel, người đang có chuyến thăm Amman, đã cùng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài tại Gaza, đồng thời sớm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Theo ông Safadi, ưu tiên hàng đầu hiện nay tại Trung Đông là ngừng xung đột, chấm dứt thảm họa nhân đạo và ngăn chặn tình hình leo thang.

Về phần mình, ông Bettel nhấn mạnh Luxembourg cam kết ngăn chặn xung đột tại Gaza, đạt được lệnh ngừng bắn và thực hiện giải pháp hai nhà nước. Ông cho biết thêm Luxembourg sẽ tăng viện trợ và hỗ trợ cho UNRWA.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al Saud cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Anthony Blinken. Hai bên đã thảo luận những diễn biến ở khu vực Trung Đông, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm leo thang và đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài ở Gaza./.

