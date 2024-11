Lịch sử "gây tranh cãi" xung quanh việc thêm nguyên tố florua vào nước máy

11/08/2022 05:00

Do có chứa chất hóa học độc hại khó phân hủy PFAS ở mức vượt ngưỡng khuyến cáo an toàn nên nước mưa ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều không an toàn để dùng làm nước uống.