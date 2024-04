Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh trao nhiều giải thưởng cao quý

Giải thưởng Ngôi sao vàng tại Liên hoan phim Quốc tế TP Hồ Chí Minh thuộc về phim “The gospel of the beast” của Philippines; “Leila” đến từ Thụy Điển đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Tối 13/4, Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1-năm 2024 (HIFF 2024) đã bế mạc và trao giải tại Nhà hát Thành phố (Quận 1).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tham dự. Ở lần đầu tổ chức, Liên hoan phim trao nhiều giải thưởng cao quý đến các nhà làm phim trên nhiều quốc gia.

Cụ thể, giải Phim truyện điện ảnh Đông Nam Á xuất sắc nhất (Giải thưởng Ngôi sao vàng) thuộc về phim “The gospel of the beast” (Phúc âm thư của quái thú) đến từ Philippines; phim “Leila” (Chuyện nàng Leila) đến từ Thụy Điển đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Phim đầu tay/Phim thứ hai xuất sắc nhất dành cho hai bộ phim “City of wind” (Hồn gió) của Pháp và “Night Courier” (Người giao hàng đêm) của Saudi Arabia.

Phim được Hội đồng Giám khảo bình chọn và Phim ngắn được Hội đồng giám khảo bình chọn lần lượt thuộc về phim “Last shadow at first light” (Đêm tối trước khi bình minh) có sự phối hợp giữa các nước Singapore, Nhật Bản, Slovenia và phim “Alien 0089” (Trò chơi kỳ lạ) đến từ Chile và Argentina.

Phim Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc thuộc về phim “Song Lang."

Có mặt tại buổi lễ, ông Sheron Dayoc, nhà sản xuất phim phim “The gospel of the beast” (Phúc âm thư của quái thú) chia sẻ: “Ngay khi biết thông tin về Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh từ năm ngoái, tôi đã quyết định gửi phim của mình đi tham dự giải. Tôi nghĩ đây là giải thưởng quan trọng cho những nhà làm phim ở khu vực Đông Nam Á nói riêng. Bộ phim 'The gospel of the beast' được sản xuất trong năm 2023 và thực hiện trong 18 ngày."

Theo ông Sheron Dayoc, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi sở hữu thị trường điện ảnh sôi động. Do đó, Liên hoan phim này cũng là cơ hội để ông gặp gỡ được những nhà làm phim khác để trao đổi kinh nghiệm hợp tác trong tương lai.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng phụ như Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc nhất; Thiết kế xuất sắc nhất; Âm thanh xuất sắc nhất; Quay phim xuất sắc nhất; Dựng phim xuất sắc nhất; Nhạc phim xuất sắc nhất;...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng với hơn 300 tác phẩm, dự án ở các thể loại từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ, hơn 200 khách mời quốc tế và Việt Nam tham gia các hoạt động, Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 1-năm 2024 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các chuyên gia, nhà làm phim và đội ngũ nghệ sỹ trong và ngoài nước.

Ngoài chương trình chiếu phim, chấm giải, hoạt động hội thảo, toạ đàm là một trong những điểm nhấn quan trọng trong khuôn khổ Liên hoan.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung liên quan chiến lược phát triển Điện ảnh thành phố và Việt Nam với sự tham gia của nhiều diễn giả, nhà quản lý, các cơ quan nhà nước, các nghệ sỹ, trong đó những nội dung về xúc tiến, phát triển công nghiệp điện ảnh, về hợp tác quốc tế, xây dựng thương hiệu quốc gia thông qua điện ảnh được các chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận chuyên sâu và chất lượng.

Theo ông Trần Thế Thuận, Liên hoan phim quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài; quá trình thực hiện chặt chẽ, chuyên nghiệp và hiệu quả. Sự kiện đã cho thấy sự sáng tạo, năng động, linh hoạt trong điều hành; sự hợp tác đa dạng và hiệu quả giữa nhà nước với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh trong và ngoài nước./.

Liên hoan phim Quốc tế TP Hồ Chí Minh: Cơ hội để điện ảnh Việt vươn tầm thế giới Liên hoan phim Quốc tế TP Hồ Chí Minh không chỉ là sự kiện được nhiều nhà làm phim, diễn viên mong chờ, mà còn giúp công nghiệp điện ảnh trong nước tiệm cận hơn với cách làm phim của nền văn hóa khác.