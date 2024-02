Long An tập trung thi công, đảm bảo tiến độ đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Tại gói thầu XL3 của dự án thành phần 7 đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, công nhân được huy động làm việc liên tục. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, các đơn vị thi công dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An đã tập trung nhân lực, phương tiện để thi công dự án, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh là dự án trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài gần 76km đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Long An với tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần; trong đó Long An được giao làm chủ đầu tư hai dự án thành phần, gồm Dự án thành phần 7 (thi công xây dựng) có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng và dự án thành phần 8 (giải phóng mặt bằng) có tổng vốn gần 1.200 tỷ đồng.

Tại công trình xây dựng thuộc gói thầu XL2 của dự án thành phần 7 những ngày sau Tết, nhiều công nhân đang thực hiện các công đoạn làm lồng thép cho các cọc khoan nhồi để phục vụ xây dựng phần thân trụ của cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc. Khu vực xung quanh đó, nhiều thiết bị như máy múc, máy đào, máy ủi, máy khoan… đang hoạt động rầm rộ đào đắp đường, khoan thử cọc nhồi…

Anh Nguyễn Anh Tân, công nhân Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (nhà thầu thi công gói thầu XL2), cho biết ngay sau khi nghỉ Tết, anh đã có mặt tại công trình từ ngày mùng 9 tháng Giêng để tiếp tục làm việc. Nhiều anh em khác cũng đã quay trở lại để đảm bảo công việc không bị ùn tắc.

Theo anh Nguyễn Đình Đồng, cán bộ thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, đơn vị đã bắt đầu công việc tại dự án từ ngày sau Tết. Hơn nữa nhân sự làm việc tại dự án của công ty đã có mặt làm việc ngay sau Tết, một số công nhân ở các tỉnh miền Bắc cũng sẽ quay trở lại làm việc trong vài ngày tới. Đơn vị đang tiến hành các công đoạn để tiếp tục xây dựng các thân trụ của cầu thuộc tuyến chính cao tốc, sau đó sẽ tiến hành bắc dầm cầu…

Các công đoạn được thực hiện liên tục để đảm bảo chất lượng và tiến độ tốt nhất. Hiện tại, tiến độ thi công của gói thầu đạt khá tốt, dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch được giao.

Trong 4 địa phương có Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đi qua, đoạn qua tỉnh Long An hiện đang đạt tiến độ khá tốt, các đơn vị thi công đã thực hiện vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Theo Sở Giao thông Vận tải Long An, trong năm 2023 đã giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án. Những tháng đầu năm 2024 đã giải ngân trên 289,6 tỷ đồng kế hoạch vốn, đạt trên 31,5%.

Cụ thể, tại dự án thành phần 7 thuộc dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh có 3 gói thầu. Trong số đó, gói thầu XL1 (xây dựng tuyến chính cao tốc thuộc phân đoạn Km85+200-Km88+766) do Liên danh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Xây dựng Thương mại Đại Á Châu, Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Tân Hoàng Long trúng thầu với giá trị hợp đồng trên 536 tỷ đồng.

Hiện nay các nhà thầu đã hoàn thiện các thủ tục đầu vào, đang tiến hành đắp cát đường công vụ, đắp cát tuyến chính đến cao độ xử lý đất yếu, thực hiện cọc khoan nhồi… giá trị thực hiện đạt 13,8%.

Tương tự, tại Gói thầu XL2 xây dựng Cầu Tân Bửu tuyến chính cao tốc, tuyến song hành nhánh trái và đường song hành từ ĐT.830C đến nút giao thuộc phân đoạn Km88+766-Km90+472, do Liên danh Công ty Tân Nam-Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO-Công ty cổ phần Núi Hồng thực hiện đã hoàn thiện các thủ tục đầu vào, đang tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, thi công kết cấu phần dưới và đổ bê tông cống hộp, thi công đắp cát đường đường song hành... giá trị thực hiện đạt trên 21% so với giá trị hợp đồng.

Riêng tại gói thầu XL3, tiến độ đạt cao nhất với giá trị thực hiện đạt hơn 30% so với giá trị hợp đồng. Đây là gói thầu xây dựng Nút giao cuối tuyến thuộc phân đoạn Km90+472-Km91+568, do Liên danh Công ty Trung Thành-Công ty Tam Sơn-Tổng công ty Thăng Long đảm nhiệm thi công.

Đối với giải phóng mặt bằng, theo Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức (Long An), đến nay việc giải phóng mặt bằng cho dự án đã đạt trên 98,09%, còn một số diện tích nhỏ trong phạm vi dự án bị vướng do đang giải quyết các thủ tục tranh chấp đất đai.

Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức cũng đang thực hiện xây dựng khu tái định cư để bố trí cho người dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án. Hiện khu tái định cư đã được phê duyệt quy hoạch 1/500 và đang trình thủ tục chỉ định thầu san lấp hạ tầng. Dự kiến đến tháng 5/2024 sẽ bố trí lô nền cho 110 hộ dân.

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An - Trần Thiện Trúc, tỉnh Long An đã cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, các mốc tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022.

Tuy nhiên, hiện nay do các gói thầu của Dự án Cao tốc Bắc-Nam thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt triển khai dẫn đến nguồn vật liệu cát đắp nền đường cho dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh bị khan hiếm, nguồn cung không ổn định nên có nguy cơ làm chậm tiến độ thi công và hoàn thành dự án.

Do đó, đơn vị kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hỗ trợ giới thiệu và đưa vào danh mục các mỏ cát còn trữ lượng được phép cung cấp cho dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo tiến độ của dự án đã được Quốc hội thông qua./.

