Lừa bán đất giãn dân hàng chục năm, Giám đốc Hợp tác xã bị truy tố

Ảnh minh họa

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Viết Thu (sinh năm 1954, khi phạm tội là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2010, ông Vũ Văn Nam (sinh năm 1965, trú xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là người chuyên cung cấp thực phẩm cho nhà bếp của Hợp tác xã Núi Đôi nên quen biết Lê Viết Thu. Khi đó, ông Nam đang cần mua đất.

Dù Lê Viết Thu và Hợp tác xã Núi Đôi không có đất tại tổ 1 (thị trấn Sóc Sơn) nhưng do cần tiền chi tiêu, Thu vẫn đưa thông tin gian dối là Hợp tác xã có khu đất giãn dân.

Nếu ông Nam muốn mua thì nộp tiền để Thu bán cho 2 suất đất diện tích 80 m2/suất giá 450 triệu đồng. Tin tưởng Thu, ông Nam đã đưa 900 triệu đồng.

Khoảng tháng 2/2011, lấy lý do giá đất tăng, Thu yêu cầu ông Nam nộp thêm 600 triệu đồng và 20 triệu đồng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nam tiếp tục đưa tiền cho Thu theo yêu cầu trên.

Đến ngày 30/10/2011, ông Nam yêu cầu giao giấy tờ thì Thu khất lần và viết giấy biên nhận cầm của ông Nam 1,52 tỷ đồng với nội dung mua đất giãn dân cho ông Nam diện tích 160 m2.

Năm 2004, Thu khi đó là Tổ trưởng Tổ dân phố 1 nên là thành viên được giao nhiệm vụ bàn giao đất thuộc khu giãn dân Tổ dân phố 1 cho các hộ gia đình đủ tiêu chuẩn.

Thu được đưa trước 10 biên bản bàn giao đất có sẵn chữ ký và dấu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sóc Sơn, nhưng chưa ghi tên các hộ được giao đất.

Quá trình sử dụng biên bản giao đất này, còn thừa 2 biên bản bàn giao mốc giới nên Thu giữ lại. Để ông Nam tin tưởng là có hồ sơ, giấy tờ về đất, cuối tháng 10/2012, Thu viết tên ông Nam là người được giao đất tại vị trí lô đất do Thu tự nghĩ ra vào 2 biên bản bàn giao mốc giới còn thừa nói trên, rồi đưa cho ông Nam. Tuy nhiên, không có việc giao đất trên thực địa.

Tháng 11/2012, Thu được Ủy ban Nhân dân thị trấn Sóc Sơn giao nhiệm vụ thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các gia đình trong Tổ 1. Do đó, Thu có các biên lai thu thuế.

Để tạo lòng tin, Thu viết giấy biên lai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2 mảnh đất giãn dân để đưa cho ông Nam. Đến giữa năm 2019, Thu tiếp tục yêu cầu ông Nam đưa thêm 20 triệu đồng để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ông Nam đồng ý.

Vào tháng 10/2019, Thu đưa cho ông Nam Biên bản nghị quyết với nội dung Hợp tác xã Núi Đôi vay tiền ông Nam để trả nợ khoản vay ngân hàng. Tuy nhiên, ông Nam không đồng ý ký vào Biên bản trên.

Thu còn hứa hẹn trả ông Nam 3 tỷ đồng, tính theo lãi suất ngân hàng nhưng sau đó không thực hiện. Do Thu không giao đất cũng như không giao tiền, ngày 12/7/2023, ông Nam tố giác hành vi của Thu ra cơ quan Công an. Sau đó, Thu đến cơ quan Công an đầu thú.

Quá trình điều tra, Thu khai sử dụng tiền chiếm đoạt 1,54 tỷ đồng vào mục đích cá nhân, hiện không có khả năng khắc phục. Ngoài tiền gốc, ông Nam yêu cầu Thu phải trả thêm tiền lãi theo lãi suất của Ngân hàng Nhà nước./.