Nghệ An: Phá băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Công an Nghệ An vừa chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố có liên quan triệt phá nhóm 32 đối tượng người Việt Nam làm việc tại nước ngoài, giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 200 tỷ đồng của nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là chuyên án giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn nhất, số đối tượng nhiều nhất từ trước tới nay mà Công an Nghệ An bắt giữ.

Cầm đầu đường dây trên là Tăng Quảng Vinh (sinh năm 1989), trú phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài Vinh Cơ quan Công an đã bắt giữ 31 đối tượng khác trong đường dây gồm 03 đối tượng trú thành phố Hồ Chí Minh; 02 đối tượng trú các tỉnh Bình Thuận, Thanh Hóa và 26 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng trong đường dây trên hoạt động có tổ chức phân thành 3 tuyến gồm D1, D2, D3 với mục đích giả danh cán bộ các cơ quan Nhà nước thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản các bị hại là người Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo nhận định của cơ quan Công an các đối tượng trong đường dây đã đánh vào tâm lý lo sợ cùng việc thiếu kiến thức am hiểu pháp luật của người dân để thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước thao túng tâm lý bị hại.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam cư trú ở nhiều địa phương trên cả nước với số tiền lừa đảo khoảng hơn 200 tỷ đồng.

Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án. Công an Nghệ An thông báo những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo trên chưa liên hệ với công an thì nhanh chóng trình báo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để được phối hợp, giải quyết./.