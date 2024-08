Lượng hành khách quốc tế qua các cảng hàng không tăng trưởng mạnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng vận chuyển khai thác 8 tháng của năm 2024 duy trì tăng trưởng tốt, thị trường trong nước giảm nhẹ nhưng thị trường quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ.

Cụ thể, 8 tháng của năm nay, sản lượng cất hạ cánh đạt 460.135 lượt chuyến, đạt 65,2% kế hoạch năm, giảm 7,9% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, cất hạ cánh quốc tế đạt 170.362 lượt chuyến, tăng 22%; cất hạ cánh trong nước đạt 289.772 lượt chuyến, giảm 19,5% so với cùng kỳ 2023.

Sản lượng hành khách đạt 75.852.267 khách, đạt 66,6% kế hoạch năm, giảm 4,3 % so với cùng kỳ 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 27.472.661 khách, tăng 32,4%; khách trong nước đạt 48.379.606 khách, giảm 17,3% so với cùng kỳ 2023.

ACV đã chỉ đạo các cảng hàng không tiếp tục làm tốt hoạt động khai thác, không để xảy ra các sự cố nghiêm trọng trong hoạt động khai thác tại các cảng hàng không; phục vụ tốt các chuyến bay chuyên cơ, ưu tiên của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

“Chất lượng dịch vụ an ninh, an toàn khai thác ngày càng nâng cao, các chỉ số về vụ việc có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2023. Tất cả 22 cảng hàng không trong tám tháng của năm nay đã ghi nhận 186 vụ việc về an ninh hàng không, giảm 43 vụ việc so với cùng kỳ 2023. Các sự cố, vụ việc an toàn trong cả 3 lĩnh vực gồm khai thác cảng hàng không, quản lý hoạt động bay và khai thác máy bay đã giảm 20% so với cùng kỳ năm 2023,” lãnh đạo ACV cho hay./.

Hàng không Việt: Thị trường quốc tế tăng trưởng nhanh, nội địa sụt giảm Dù còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngành hàng không Việt Nam đã có những bước phục hồi rất nhanh chóng, đặc biệt là mạng đường bay quốc tế và lượng hành khách vận chuyển.