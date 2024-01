Lượng khí thải nhà kính của Mỹ giảm lần đầu tiên sau 2 năm

Các nhà phân tích của Rhodium Group đánh giá lượng khí thải nhà kính của Mỹ năm 2023 giảm 1,9% so với năm trước đó cho thấy những cải thiện tích cực trong việc thu giữ carbon ở nước này.

Khói thải bốc lên từ một nhà máy điện ở Winfield, West Virginia, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Công ty nghiên cứu và phân tích dữ liệu Rhodium Group vừa công bố báo cáo mới cho thấy lượng khí thải nhà kính của Mỹ năm 2023 đã giảm 1,9% so với năm trước đó, giảm lần đầu tiên sau 2 năm tăng liên tiếp.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn báo cáo cho biết mức giảm trên là nhờ sự sụt giảm lượng phát thải khí nhà kính của ngành điện (8%) và ngành xây dựng (4%) khi các ngành này giảm sử dụng than đá làm nhiên liệu.

Cụ thể, than đá chỉ tạo ra 17% năng lượng của Mỹ trong năm ngoái - mức thấp kỷ lục. Mùa Đông ôn hòa cũng làm giảm nhu cầu sử dụng nhiên liệu và dẫn đến giảm lượng khí thải từ các tòa nhà.

Báo cáo cho biết thêm giao thông vận tải, lĩnh vực phát thải cao nhất tại Mỹ, lại ghi nhận mức tăng 1,6% do tiêu thụ nhiên liệu máy bay tăng trở lại khi nhiều người đi du lịch hơn sau đại dịch COVID-19. Khí thải công nghiệp cũng tăng 1%.

Các nhà phân tích của Rhodium Group đánh giá mức giảm so với cùng kỳ năm trước cho thấy những cải thiện tích cực trong việc thu giữ carbon ở Mỹ. Lượng khí thải của Mỹ trong năm ngoái thấp hơn 17,5% so với mức ghi nhận vào năm 2005, song nước này vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được mục tiêu vào năm 2030 cắt giảm 50% lượng khí thải so với mức năm 2005.

Theo Rhodium Group, mặc dù các Đạo luật giảm lạm phát và Đạo luật cơ sở hạ tầng lưỡng đảng của Mỹ có thể giúp tăng cường quá trình thu giữ carbon bằng các chính sách như tín dụng thuế sản xuất xe điện và hydro, song còn quá sớm để xác định liệu các đạo luật này có mang lại tác động như dự kiến hay không.

Rhodium Group khuyến cáo để đạt được mục tiêu trong thời hạn đề ra, nước Mỹ cần thúc đẩy các chính sách mạnh mẽ hơn nữa./.



