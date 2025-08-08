Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Malaysia giám sát thỏa thuận ngừng bắn, Thái Lan-Campuchia sẽ "án binh bất động"

Trong cuộc họp đặc biệt của Ủy ban Biên giới chung, Thái Lan và Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Cuộc họp do quyền Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Phó Thủ tướng Campuchia đồng chủ trì.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Malaysia giám sát thỏa thuận ngừng bắn, Thái Lan-Campuchia sẽ "án binh bất động"
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Malaysia giám sát thỏa thuận ngừng bắn của Thái Lan và Campuchia.

Chính phủ Ukraine rút khỏi hàng loạt thỏa thuận với Nga.

Trung Quốc chinh phục mặt trăng với tàu đổ bộ có người lái.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#xung đột Thái Lan-Campuchia #căng thẳng tại biên giới Campuchia-Thái Lan #ngừng bắn thái lan-campuchia #xung đột biên giới Thái Lan #xung đột campuchia-thái lan #giao tranh Thái Lan-Campuchia #xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia #Xung đột biên giới Campuchia Thái Lan #Giao tranh Campuchia Thái Lan #Hội nghị hòa bình Thái Lan #Thái Lan tham dự đàm phán hòa bình #Giao tranh Campuchia-Thái Lan #căng thẳng Thái Lan-Campuchia #thỏa thuận ngừng bắn #Thái Lan #Campuchia #Campuchia-Thái Lan

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Podcast mới nhất

Tổng thống Ukraine muốn tăng tốc đàm phán với Nga

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 18/7 khẳng định thất bại của Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra bất chấp việc Liên minh châu Âu (EU) thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Moskva. Trong một động thái khác, Tổng thống Ukraine muốn tăng tốc đàm phán với Nga.

Nghe