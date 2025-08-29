Mãn nhãn dàn khí tài quân sự tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm

Những khí tài hiện đại trong đó có nhiều vũ khí do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, phát triển khiến người xem choáng ngợp và tự hào.

Khu trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội thu hút đông đảo khách tham quan với nhiều sản phẩm quân sự, quốc phòng hiện đại.

Khu trưng bày có gần 100 sản phẩm, bố trí theo đội hình chiến thuật, chia thành 8 khu gồm một khu điều hành và bảy khu vũ khí trang bị của các lực lượng: Hải quân, Phòng không-Không quân, Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, Pháo mặt đất, Pháo tự hành, Khí tài đặc chủng.

Những khí tài hiện đại trong đó có nhiều vũ khí do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, phát triển khiến người xem choáng ngợp và tự hào./.