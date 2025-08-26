'Soi' dàn khí tài Viettel tham gia Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, cả nước sẽ chứng kiến sự kiện trọng đại: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt trong đội hình diễu binh, diễu hành năm nay chính là sự góp mặt của các khí tài quân sự do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu, chế tạo và hiện đại hóa.

Theo đó, từ tổ hợp tên lửa Trường Sơn, hệ thống S-125-VT, UAV cảm tử và UAV trinh sát, đến hệ thống tác chiến điện tử tất cả đã có mặt tại Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng biểu dương lực lượng.

Sự xuất hiện của Viettel trong đội hình diễu binh, diễu hành năm nay cho thấy tầm vóc mới của doanh nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đồng thời khẳng định quyết tâm tự chủ công nghệ lõi và hiện đại hóa quân đội.

Tổ hợp S-125-VT

Tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổ hợp S-125-VT do Viettel nghiên cứu, cải tiến và thiết kế có khả năng tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không. Đây là một trong những khí tài quân sự tiêu biểu của Viettel sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Với loại vũ khí phức tạp như tên lửa phòng không, Viettel đã từng bước làm chủ công nghệ, hiện đại hóa 'nỏ thần' bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Là phiên bản hiện đại hóa, S-125-VT có tính năng vượt trội so với phiên bản tiêu chuẩn của tổ hợp Pechora, thậm chí có một vài tính năng tăng gấp vài lần. Xe điều khiển UNK-VT đóng vai trò như trái tim của tổ hợp S-125-VT. Nhờ cải tiến hệ thống điều khiển, S-125-VT có thể dẫn cùng lúc 2 đạn tên lửa vào 2 mục tiêu cùng lúc. Tỷ lệ đánh trúng với mục tiêu máy bay chiến thuật lên tới 90%. Đây là tỷ lệ cao đối với các loại vũ khí phòng không.

Tất cả các thành phần của tổ hợp S-125-VT đều được đặt trên giá nâng thủy lực giúp giảm thời gian triển khai, thu hồi. Các thành phần xe điều khiển, xe cung cấp điện cũng được đặt trên khung gầm xe vận tải dã chiến có khả năng cơ động cao.

Điều này giúp giải thích tại sao tổ hợp S-125-VT có thời gian triển khai, thu hồi chỉ khoảng 20 phút, trong khi đó ở phiên bản tiêu chuẩn là hơn 90 phút. Điều này rất quan trọng để cơ động trận địa tránh các đòn tấn công, tập kích hỏa lực của đối phương trong chiến đấu.Hệ thống radar dẫn bắn UNV-VT của tổ hợp S-125-VT được cải tiến sâu, đáp ứng khả năng hoạt động tốt trong môi trường áp chế điện tử mạnh mẽ.

Ngoài ra dẫn đường và giám sát bằng radar, S-125-VT cũng được tích hợp khối quan sát quang-điện tử giúp phát hiện và khóa các mục tiêu bay thấp hoặc trong trường hợp radar bị chế áp hoàn toàn.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Tập đoàn tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - một trong những vũ khí hiện đại do Tập đoàn tự chủ toàn phần từ khâu nghiên cứu và phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ kỹ sư Viettel tại Việt Nam. Tổ hợp Trường Sơn được cấu thành từ xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và xe kiểm tra.

Hệ thống radar của tổ hợp có tầm quét xa, cho phép theo dõi, chỉ thị mục tiêu và đáp ứng khả năng tiêu diệt tàu nổi, mục tiêu trên biển của đối phương. Đây là tổ hợp tên lửa bờ cơ động, có thể khai hỏa các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, với hỏa lực được điều khiển tập trung, tự động tính toán phần tử bắn và xác định quỹ đạo bay.

Trong đó, đạn tên lửa Sông Hồng là loại tên lửa hành trình cận âm. Việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng Sông Hồng mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: sự kết hợp giữa “núi và sông”, khẳng định quyết tâm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo của Tổ quốc.

Sự hiện diện của Tổ hợp Trường Sơn trong dịp này không chỉ thể hiện năng lực làm chủ công nghệ vũ khí hiện đại của Viettel, mà còn là niềm tự hào của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân – những người trực tiếp nghiên cứu, chế tạo và mang đến công chúng thành quả sáng tạo “made in Vietnam”.

Tổ hợp radar, xe Tác chiến điện tử

Xe Tác chiến điện tử của Viettel xuất hiện uy nghiêm, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ hiện đại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Viettel giới thiệu hai tổ hợp radar hiện đại do chính đội ngũ cán bộ, kỹ sư nghiên cứu và phát triển. Trong đó có radar bắt thấp VRS-2DM được thiết kế chuyên biệt để phát hiện, theo dõi mục tiêu bay thấp, kể cả các loại vũ khí có khả năng tàng hình, góp phần tăng cường năng lực cảnh giới trên không. Bên cạnh đó, VRS-MRS ba tọa độ mang lại khả năng xác định chính xác vị trí mục tiêu theo ba tham số: cự ly, phương vị và độ cao, qua đó nâng cao hiệu quả cảnh giới, kiểm soát bầu trời trong mọi tình huống tác chiến.

Trong đội hình diễu binh, Xe Tác chiến điện tử của Viettel xuất hiện uy nghiêm, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ hiện đại. Đây là khí tài có khả năng trinh sát, thu thập, phân tích và gây nhiễu các tín hiệu điện từ của đối phương, góp phần tạo ra “lá chắn mềm” bảo vệ không gian điện từ quốc gia. Với thiết kế cơ động trên khung gầm xe chuyên dụng, hệ thống này có thể triển khai nhanh chóng trên nhiều địa hình, khẳng định bước tiến quan trọng của Viettel trong lĩnh vực tác chiến điện tử.

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Tiếp nối là Xe Thông tin liên lạc, biểu tượng của sức mạnh kết nối, bảo đảm thông tin chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống tác chiến. Trên nền tảng công nghệ viễn thông – công nghệ thông tin hàng đầu, phương tiện này tích hợp đa dạng giải pháp từ vô tuyến, vệ tinh đến truyền dẫn quang và IP, đồng thời được trang bị hệ thống bảo mật quân sự tiên tiến. Sự hiện diện của Xe Thông tin liên lạc trong đội hình diễu binh cho thấy Viettel không chỉ cung cấp vũ khí, khí tài, mà còn kiến tạo “mạch máu” thông tin cho toàn bộ lực lượng, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp.

UAV trinh sát, UAV đa năng và UAV cảm tử

Ba mẫu UAV hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất bao gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được trang bị AI. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ba mẫu UAV hiện đại do Viettel nghiên cứu sản xuất bao gồm UAV trinh sát, UAV đa năng, UAV cảm tử có thể trang bị vũ khí chiến đấu với độ chính xác cao khi được trang bị AI. Các sản phẩm UAV này đều được Viettel làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước 100%. Hiện đã được thử nghiệm và đưa vào huấn luyện thực tế. Đây được coi là bước đột phá của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong thời gian qua.

Dòng UAV trinh sát do Viettel sản xuất có khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, được trang bị camera trinh sát hiện đại, ứng dụng các công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến mới nhất hiện nay. UAV loại này có khả năng tự động trinh sát, giám sát các loại mục tiêu khác nhau từ trên mặt đất và mặt biển.

Mẫu UAV cảm tử VU-C2 được trang bị đầu đạn, camera cảm biến, tích hợp AI, có khả năng tự tìm kiếm, phát hiện và khóa mục tiêu tự động hoàn toàn, tấn công mục tiêu khi có lệnh của người chỉ huy. UAV VU-C2 ngang 1,5m, dài 1,1m, với trọng lượng cất cánh tối đa 8kg, thời gian hoạt động liên tục 40 phút, đạt tốc độ tấn công mục tiêu tối đa lên đến hơn 130km/h.

Bộ đàm UX18A

(Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

UX18A là máy thông tin cá nhân hoạt động ở dải tần UHF, đảm bảo thông tin cấp chiến thuật; đảm bảo thông tin liên lạc vô tuyến cho cấp chiến sỹ trong tiểu đội, các lực lượng phản ứng nhanh cần phối hợp liên lạc chặt chẽ trong phạm vi hẹp.

Thiết bị có thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện cho việc cơ động cũng như sử dụng trong quá trình tác chiến. Mô hình mạng MANET (Mobile Adhoc Network): không cần trạm gốc, tự thiết lập, tự động định tuyến./.

Dàn khí tài, xe tăng hiện đại bậc nhất trong buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 Khối xe tăng thiết giáp uy lực xuất hiện trên Quảng trường Ba Đình trong buổi tối tổng hợp luyện lần thứ 2 thể hiện sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam