Masterise Homes giành 2 giải lớn tại ASia Architecture Design Awards 2025

Masterise Homes tiếp tục khẳng định vị thế nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế khi chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Kiến trúc&Thiết kế Châu Á 2025 diễn ra tại Hàn Quốc.

Theo đó, dự án The Centric - tổ hợp thương mại, giải trí và văn hóa tại Hải Phòng được trao giải Thiết kế Kiến trúc có Ý tưởng Xuất sắc nhất Châu Á 2025 (Asia’s Best Conceptual Architecture Design 2025) và khu dinh thự hàng hiệu The Rivus tại thành phố Hồ Chí Minh, giành giải Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc nhất Châu Á 2025 (Asia’s Best Residential Architecture Design 2025).

Asia Architecture Design Awards, với hơn 30 hạng mục giải thưởng, bao phủ nhiều lĩnh vực: kiến trúc, thiết kế nội thất, thiết kế cảnh quan, thương hiệu, thiết kế sản phẩm và các công ty tiêu biểu, là giải thưởng quốc tế uy tín do Asia Awards Organization Pte. Ltd. tổ chức.

Đây được xem là sân chơi chuyên môn quy mô lớn trong ngành kiến trúc – thiết kế khu vực, nơi quy tụ các tên tuổi hàng đầu từ các văn phòng kiến trúc, đơn vị phát triển bất động sản, studio thiết kế sáng tạo cho đến các nhà sản xuất và tổ chức giáo dục chuyên ngành.

Chủ đề của năm nay là “Vibrant Asia”, phản ánh tinh thần đổi mới và năng lượng kiến tạo mạnh mẽ của châu Á trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển bền vững.

Có thể nói, AADA 2025 là nơi những kiệt tác kiến trúc được tôn vinh, định hình nên diện mạo tương lai của một châu Á đầy sức sống và phát triển.

The Centric của Masterise Homes nhận giải “Thiết kế Kiến trúc Có Ý tưởng Xuất sắc Nhất Châu Á 2025”.

Giải thưởng này là sự công nhận của quốc tế đối với năng lực phát triển dự án bất động sản hàng hiệu của Masterise Homes, cũng là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn chiến lược của Masterise Homes trong việc kiến tạo những không gian sống đẳng cấp, những công trình biểu tượng, góp phần định hình diện mạo năng động và giàu bản sắc cho khu vực Châu Á.

Khu dinh thự hàng hiệu The Rivus nhận giải “Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc nhất Châu Á 2025”.

The Centric: Tôn vinh giá trị bản địa, định hình không gian sống tương lai

Vượt qua hàng loạt công trình có sức ảnh hưởng trong khu vực, The Centric đã chinh phục hoàn toàn hội đồng chuyên môn nhờ kiến trúc độc đáo, được chắt lọc tinh hoa từ chính bản sắc địa phương. The Centric mang trong mình sự mạnh mẽ và bền bỉ trong từng đường nét thiết kế. Với nguồn cảm hứng từ các biểu tượng văn hóa và thiên nhiên giàu ý nghĩa như Núi Voi hùng vĩ, Vịnh Lan Hạ thơ mộng và sắc hoa phượng đỏ rực cháy, dự án là hiện thân của ký ức và tinh thần đất Cảng. Được cấu trúc thành 4 khu phố chính: Phố Đông hội nhập, Phố Tây chất Cảng, Phố Nam hứng khởi, Phố Bắc giao thương, đây là một bản giao hưởng kiến trúc hoàn hảo, đồng thời thể hiện khát vọng vươn tầm của một Hải Phòng năng động, giàu bản sắc.

Được quy hoạch theo mô hình Open-Air Shopping Center, trung tâm mua sắm giải trí ngoài trời đầu tiên tại Hải Phòng - The Centric mang đến một không gian tương tác đa lớp, thúc đẩy sự kết nối cộng đồng và kích hoạt sức sống đô thị. Dự án vừa đóng vai trò là điểm đến mua sắm, giải trí sầm uất, vừa là biểu tượng văn hóa mới của thành phố. Có thể nói, The Centric sẽ góp phần tái định hình diện mạo Thủy Nguyên, nơi dự kiến là trung tâm hành chính – chính trị mới của Hải Phòng sau khi sát nhập với Hải Dương.

The Centric được vinh danh nhờ thiết kế kiến trúc ý tưởng độc đáo và giàu cảm hứng bản địa.

Việc The Centric được xướng tên tại hạng mục danh giá nhất dành cho kiến trúc ý tưởng không chỉ minh chứng cho năng lực phát triển bất động sản đẳng cấp quốc tế của Masterise Homes, mà còn là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo những không gian sống biểu tượng – nơi văn hóa địa phương và chuẩn mực quốc tế cùng song hành để mang lại những giá trị bền vững và khác biệt dài lâu.

The Rivus – Kiệt tác dinh thự Haute Couture đầu tiên tại châu Á

Được vinh danh với giải thưởng Thiết kế Kiến trúc Nhà ở Xuất sắc nhất Châu Á (Asia’s Best Residential Architecture Design 2025), The Rivus đã thuyết phục hội đồng giám khảo bởi tầm nhìn kiến tạo khác biệt – nơi thời trang Haute Couture và nghệ thuật kiến trúc giao thoa để tạo nên một chuẩn mực sống hoàn toàn mới.

Toàn bộ khu dinh thự The Rivus được thiết kế theo triết lý Haute Couture độc quyền của ELIE SAAB, khi mỗi chi tiết đều được chăm chút như một tác phẩm thủ công tinh xảo. Từ mặt tiền hướng sông đầy cảm hứng đến nội thất sang trọng, mỗi căn dinh thự là một kiệt tác độc bản, được “may đo” riêng cho phong cách sống tinh tế của từng gia chủ. Đây không đơn thuần là nơi để ở, mà là một di sản hiếm có, phản ánh gu thẩm mỹ và vị thế chủ nhân một cách sâu sắc.

Thiết kế được thổi hồn Haute Couture bởi bàn tay nghệ nhân Elie Saab giúp The Rivus chinh phục hội đồng chuyên môn của Giải thưởng Kiến trúc & Thiết kế Châu Á 2025.

Đại diện Masterise Homes cho biết: “Sự vinh danh từ các giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực không chỉ là niềm tự hào, mà quan trọng hơn, đó là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực kiến tạo không gian sống hàng hiệu của Masterise Homes. Với vị thế của nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, thông qua các dự án đã tạo được tiếng vang như The Centric hay The Rivus, chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc mang đến những công trình biểu tượng với chuẩn mực sống quốc tế ngay tại Việt Nam”.

Đây không phải là lần đầu Masterise Homes được vinh danh trên đấu trường quốc tế. Trước đó vào tháng 05/2025, tại Asia Pacific Property Awards (APPA), một trong những giải thưởng danh giá và có lịch sử lâu đời bậc nhất trong ngành bất động sản khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khu đô thị The Global City đã xuất sắc giành hai giải thưởng quan trọng. Dự án chiến lược mang tính biểu tượng khu vực Đông Nam Á của Masterise Homes này được trao danh hiệu “Khu phức hợp tốt nhất Việt Nam” và “Quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam”. Định vị là trung tâm mới của TP. Hồ Chí Minh, The Global City là đô thị tích hợp toàn diện các chức năng sống, làm việc, giải trí và kết nối cộng đồng.

Từ dinh thự hàng hiệu The Rivus đến tổ hợp biểu tượng The Centric, hay khu đô thị The Global City, Masterise Homes cho thấy doanh nghiệp đã và đang dẫn đầu xu hướng "branded living", kiến tạo những không gian sống hàng hiệu với tiêu chuẩn toàn cầu nhưng vẫn thấm đẫm chiều sâu văn hóa bản địa. Những giải thưởng danh giá này cũng sẽ tiếp tục là bước tiến vững chắc trong hành trình của Masterise Homes khẳng định năng lực, vị thế nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế./.