Mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hiệu quả hơn giữa Việt Nam-Angola

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Angola, trưa 7/8 (giờ địa phương), ngay sau khi kết thúc hội đàm và chứng kiến lễ ký, trao các văn kiện hợp tác, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço đã gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Angola.

Nhấn mạnh đây là thời điểm có ý nghĩa to lớn tròn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng là thời điểm 50 năm đất nước Angola giành độc lập, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định Angola luôn ghi nhớ và tự hào khi Việt Nam là nước thứ hai công nhận nhận độc lập, đó là nghĩa cử vô cùng cao quý.

Nêu rõ chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Angola đã củng cố thêm tình hữu nghị giữa hai nước, Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço khẳng định hai bên có nhiều điểm chung tương đồng cả trong quá khứ đấu tranh giành độc lập dân tộc và trải qua giai đoạn khó khăn để xây dựng phát triển đất nước, trên cơ sở đó hai bên thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới và trong quá trình phát triển Angola mong muốn cùng Việt Nam gắn kết hợp tác cùng phát triển.

Tổng thống Angola nhấn mạnh hai bên ghi nhận hợp tác phát triển có bước tiến rõ rệt nhưng so với tiềm năng, mục tiêu, kỳ vọng còn khiêm tốn; vì vậy hai bên đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác, nhất là các lĩnh vực hướng tới an sinh xã hội giáo dục, y tế.

Chủ tịch nước Lương Cường thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Với việc ký kết 7 văn kiện hợp tác giữa hai bên trong chuyến thăm lần này, Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço mong muốn thời gian tới hai bên thúc đẩy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác an ninh, quốc phòng, thủy sản, đầu tư; đồng thời hy vọng Việt Nam hợp tác, tạo điều kiện giúp Angola phát triển nông cụ, thiết bị máy móc và những lĩnh vực khác trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là vấn đề nông nghiệp hộ gia đình.

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cho biết đã trân trọng nhận lời mời thăm Việt Nam thời gian tới của Chủ tịch nước Lương Cường và giao các cơ quan chức năng hai bên thu xếp theo đường ngoại giao.

Về phần mình, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, thân tình mà Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho cá nhân Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới đất nước Angola tươi đẹp, mến khách.

Chủ tịch nước thông báo việc cùng Tổng thống Angola có cuộc hội đàm rất thành công, trao đổi toàn diện và nhất trí cao về những phương hướng, biện pháp nhằm mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước, sâu rộng và hiệu quả hơn.

Theo Chủ tịch nước, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở hai khu vực và trên thế giới; đồng thời duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có và nghiên cứu thành lập các tiểu ban hợp tác chuyên ngành trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Về kinh tế, trên cơ sở tiềm năng hợp tác lớn cũng như thế và lực mới, tạo điều kiện hơn nữa cho các mặt hàng có thế mạnh của hai nước thâm nhập thị trường của nhau, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hai bên thống nhất tăng cường chia sẻ các cơ hội đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tham gia vào các dự án trong lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là nông nghiệp, dầu khí, năng lượng, công nghệ thông tin...

Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống như giáo dục-đào tạo, y tế, nông nghiệp, thời gian tới, hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như quốc phòng, công nghệ thông tin, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, theo Chủ tịch nước, hai bên cũng sẽ phối hợp chặt chẽ, chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế tại các diễn đàn đa phương như Liên minh châu Phi, ASEAN, Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết...

Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço thông báo về kết quả hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hai bên nhất trí thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Việt Nam đánh giá cao vai trò Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025 và những sáng kiến nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định tại châu Phi của Angola.

Chủ tịch nước và Tổng thống Angola hoan nghênh việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp trên các lĩnh vực an ninh, tư pháp, truyền hình, thương mại, dầu khí...; cũng như các kết quả tích cực đã đạt được trong cuộc trao đổi giữa các Bộ trưởng hai nước vừa diễn ra.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị bộ, ngành hai bên triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký kết và định hướng mà hai nhà lãnh đạo đã thống nhất, từ đó đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác cùng phát triển, đưa quan hệ Việt Nam-Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam-Nam, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển và lợi ích của hai nước.

Nhân dịp này, Việt Nam đã đề nghị Angola tiếp tục quan tâm, bảo đảm an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, làm việc, hoạt động kinh doanh ổn định tại Angola./.

