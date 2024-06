Mưa lớn kéo dài gây nhiều thiệt hại về tài sản và hoa màu ở Yên Bái

Mưa lớn làm 2 ngôi nhà của người dân ở huyện Văn Yên bị sập đổ hoàn toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5000m hoạt động mạnh, từ chiều 25/6 đến sáng 26/6, nhiều khu vực trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm theo dông, gây nhiều thiệt hại về nhà và tài sản của nhân dân trên địa bàn các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thành phố Yên Bái.

Đến 11 giờ ngày 26/6, mưa lớn kèm theo dông đã làm sập đổ, hư hỏng 37 ngôi nhà. Trong đó, 3 nhà bị sập đổ, hư hỏng nặng tại huyện Văn Yên và Văn Chấn; 14 ngôi nhà bị sạt lở taluy tại huyện Trấn Yên và Văn Yên; 20 nhà tại thành phố Yên Bái phải di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn khiến 27,5 ha lúa tại huyện Văn Yên và Trấn Yên bị ngập úng; 79 con gia cầm bị chết.

Cùng với đó, tuyến tỉnh lộ 175, tuyến Khe Hóp đi Khe Lóng 2, Khe Lóng 3 (xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên) có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Đường giao thông tại các xã: Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên Thành (huyện Trấn Yên) bị sạt lở, ngập 13 điểm; khu vực ngã ba Mỵ (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn) bị ngập nước cục bộ làm tắc nghẽn giao thông khoảng 3 giờ. Hiện, nước đã rút, giao thông đi lại bình thường.

Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Duy trì công tác trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh./.



Thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu do mưa lớn tại tỉnh Yên Bái Trận mưa lớn đêm 9/6 đến ngày 10/6 đã làm sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà tại huyện Văn Chấn; làm thiệt hại 2,5ha hoa màu, làm chết 34 con gia cầm, gia súc ở 2 huyện Văn Chấn và Văn Yên.