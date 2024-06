Thiệt hại nhiều tài sản và hoa màu do mưa lớn tại tỉnh Yên Bái

Thiệt hại do mưa lớn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m hoạt động mạnh, từ ngày 9-10/6, nhiều nơi trong tỉnh Yên Bái đã có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, gây nhiều thiệt hại về nhà và tài sản của nhân dân trên địa bàn hai huyện Văn Chấn và Văn Yên.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, trận mưa lớn đêm 9/6 đến ngày 10/6 đã làm sập đổ hoàn toàn 1 ngôi nhà tại huyện Văn Chấn.

Ngoài ra, mưa lớn làm thiệt hại 2,5ha hoa màu; làm chết 34 con gia cầm, gia súc ở 2 huyện Văn Chấn và Văn Yên. Cùng với đó, tuyến đường từ Bản Lùng đi Khe Táu ở xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên) bị hư hỏng do đất đá lấp cống, nước tràn lên đường bêtông; tuyến đường từ Bản Lùng đi thôn Khe Dẹt cũng bị đất đá lấp ngầm tràn làm vỡ mặt ngầm tràn ở thôn Khe Dẹt (hiện nay các phương tiện không thể lưu thông).

Tại tuyến đường tỉnh 175, điểm dốc thôn Khe Hóp cũng bị sạt lở taluy khoảng 5.000 m3 ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ủy ban Nhân dân các huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục ảnh hưởng, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Tại các khu vực đường bị sạt lở, Ủy ban Nhân dân xã cử lực lượng cảnh giới, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương chỉ đạo lực lượng duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh; sẵn sàng các phương án ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra; tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra.

Trước đó, ngày 9/6, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 29/BCH-PCTT yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

