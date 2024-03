Mưa đá bất thường, dông lốc gây thiệt hại hàng trăm ngôi nhà tại Yên Bái

Lượng mưa đá dày hạt, kích thước các viên đá đường kính trung bình từ 1,5-2cm. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/3, tại Yên Bái đã xảy ra mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu ở các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Thông tin nhanh ban đầu từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, không có thương vong về người, tuy nhiên có gần 160 ngôi nhà bị tốc mái, một số ngôi nhà đổ sập, bị phá hủy hoàn toàn, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Cụ thể, tại huyện Mù Cang Chải, thiên tai đã làm tốc mái 19 ngôi nhà của người dân ở các xã Kim Nọi, Dế Xu Phình và Cao Phạ. Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại một số công trình điện, trường học. Ngoài ra, một số cây to bị đổ gẫy và hơn 2ha rau màu của người dân bị dập nát.

Tại huyện Trấn Yên, mưa lớn kèm theo dông lốc đã gây ảnh hưởng thiệt hại 67 ngôi nhà và một số công trình công cộng ở các xã Hồng Ca, Hưng Khánh, Hưng Thịnh, Lương Thịnh.

Mưa dông làm đổ 3 ha ngô tại xã Minh Quân. Một số công trình công cộng như đường giao thông, điện, trường học bị sạt lở, đổ gãy, tốc mái.

Tại huyện Văn Chấn đã xảy ra mưa to, dông lốc và gió giật mạnh, gây thiệt hại đến nhà cửa, tài sản, làm gãy đổ cây cối, hoa màu. Trong đó, có 1 ngôi nhà ở xã An Lương bị sập đổ hoàn toàn, khoảng 70 ngôi nhà ở các xã An Lương, Suối Quyền, Suối Giàng, Sơn Thịnh, Tú Lệ bị tốc mái.

Ngoài ra, mưa lớn kèm gió giật đã làm thiệt hại 2 ha lúa, 3 ha quế và làm chết 1 con trâu của người dân.

Ngay sau thiên tai xảy ra, các địa phương trong tỉnh Yên Bái đã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục thiệt hại, bố trí chỗ ăn nghỉ tạm cho những gia đình bị tốc mái, khắc phục khẩn cấp về lương thực, nước uống để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân.

Dự báo thời tiết còn diễn biến bất thường, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì nhân lực trực 24/24 giờ; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo; thông tin kịp thời đến tận các thôn, bản để chính quyền, người dân biết, chủ động phòng tránh.

Các địa phương sẵn sàng các phương án ứng phó theo các phương án đã chuẩn bị sẵn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xấu xảy ra./.

