Sơn La: Nhiều nhà dân và trường học bị thiệt hại vì mưa đá và gió lốc

Nhà dân trên địa bàn huyện Sốp Cộp bị tốc mái sau trận mưa đá, giông lốc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 22/3. (Ảnh: TTXVN phát)

Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 22/3, trên địa bàn huyện Sông Mã, Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã xảy ra trận mưa đá kèm gió lốc, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản khác của nhân dân và một số điểm trường.

Chỉ kéo dài khoảng 30 phút nhưng mưa đá kèm theo gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhân dân trên địa bàn xã Mường Cai, huyện Sông Mã; nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Cai, huyện Sông Mã Sộng Bả Nênh cho biết qua thống kê ban đầu, có 107 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 5 hộ bị gió lốc làm thổi bay mái nhà hoàn toàn. Các lực lượng của xã đang thống kê thiệt hại, rà soát và sắp xếp nơi ăn, chỗ ngủ an toàn cho người dân.

Còn tại huyện Sốp Cộp, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày cũng xảy ra mưa đá kèm giông lốc khiến hàng trăm hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp Tòng Thị Kiên, mưa đá kèm giông lốc đã làm 469 hộ tại các xã Sốp Cộp, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Mường Lèo, Mường Lạn, Dồm Cang bị ảnh hưởng, trong đó 90 nhà dân tại xã Mường Và, xã Dồm Cang, Nậm Lạnh, Mường Lèo bị tốc mái hoàn toàn.

Ngoài ra, giông lốc cũng làm 6 điểm trường bị hư hỏng. Cụ thể, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Và bị đổ tường rào và cổng trường, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng; điểm trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ Sốp Cộp bị tốc mái che; điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Lèo tốc mái hoàn toàn tại tòa nhà 2 tầng; tấm khung thép của mái nhà rơi xuống làm hư hỏng nhẹ, xước, móp, méo trần 2 xe ôtô con của cán bộ giáo viên nhà trường.

Nhiều cây bị gãy, đổ tại sân trường; nhiều cánh cửa, bảng hiệu bị gió cuốn, làm hỏng... ước thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Điểm trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Mường Lèo tốc mái hoàn toàn một tòa nhà 2 tầng. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng với đó, Trường Mầm non Biên Cương xã Mường Lèo, điểm Trường Mầm non tại bản Mạt cũng bị tốc mái hoàn toàn, điểm Trường Trung tâm xã bị tốc ít mái và hỏng cánh cổng, ước thiệt hại khoảng 110 triệu đồng; điểm Trường Mầm non Bản Huổi Lè, xã Mường Lạn bị tốc mái một phần, ước thiệt hại khoảng 110 triệu đồng.

Tổng thiệt hại trên địa bàn huyện Sốp Cộp ước tính lên đến hàng tỷ đồng, rất may không có thiệt hại về người./.

