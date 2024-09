Mực nước trên các sông ở Quảng Trị xuống, giao thông trở lại bình thường

Nước sông ở xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, từ chiều và đêm 19/9, ở tỉnh chỉ còn mưa rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm.

Lũ trên các sông tiếp tục xuống dưới báo động 1, riêng mực nước trên sông Thạch Hãn đang trên báo động 1 khoảng 0,5m.

Hiện cầu tràn Ba Lòng và ngầm tràn Ly Tôn (huyện Đakrông) còn ngập khoảng 1m làm chia cắt giao thông, còn ở những nơi khác giao thông đã trở lại bình thường.

Trước đó, mưa lớn gây ngập lụt hàng chục điểm, chủ yếu là ngầm tràn, các tuyến đường liên xã ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.

Tại huyện Hướng Hóa, mưa lớn làm sạt lở núi ở nhiều điểm, với hàng trăm mét khối đất, đá. Lốc xoáy làm tốc mái trường học, nhà dân ở huyện Gio Linh, cây xanh trên nhiều tuyến đường tại huyện Gio Linh và Vĩnh Linh bị gãy đổ. Hệ thống lưới điện ở huyện Vĩnh Linh bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến gây mất điện. Hiện ngành điện lực phối hợp địa phương khẩn trương khắc phục để cấp điện trở lại.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh đang vận hành đảm bảo an toàn, trong đó tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý còn khoảng 37% so với dung tích thiết kế; các hồ chứa thủy lợi - thủy điện còn khoảng 40% so với dung tích thiết kế.

Tỉnh Quảng Trị còn 375/22.706 ha lúa vụ Hè Thu chưa thu hoạch, trong đó huyện Đakrông 25ha và Hướng Hóa 350ha. Ngoài ra, hơn 10.700 ha sắn và 190 ha ngô của người dân vẫn chưa thu hoạch.

Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương có biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ người dân thu hoạch mùa vụ, đảm bảo an toàn đối với thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.

Để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, tỉnh Quảng Trị tổ chức di dời 1.073 hộ dân với 2.937 nhân khẩu ở các huyện Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, thị xã Quảng Trị, thành phố Đông Hà đến nơi an toàn. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ người dân đã trở về nhà an toàn./.

