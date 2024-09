Lũ trên các sông đang lên, nhiều điểm ở Quảng Trị bị ngập, chia cắt giao thông

Nước sông ở xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đang lên và chảy xiết gây nguy cơ ngập lụt và sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, từ chiều và đêm 19/9 đến ngày 20/9, lũ trên các sông tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức báo động 1 đến báo động 2; riêng sông Thạch Hãn có khả năng lên trên báo động 2.

Hiện nay, mực nước trên sông Bến Hải, sông Hiếu và sông Thạch Hãn ở phía thượng nguồn ở mức trên báo động 1, phía hạ nguồn dưới báo động 1 và đang lên.

Nguyên nhân do trong những giờ qua, trên địa bàn Quảng Trị có mưa to và mưa rất to; vùng đồng bằng lượng mưa phổ biến từ 60-130mm; khu vực vùng núi và trung du lượng mưa phổ biến 120-230mm.

Trong những giờ tới tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 40-120mm.

Mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều điểm, chủ yếu là ngầm tràn ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa.

Tại huyện Đakrông có 6 điểm là các ngầm tràn bị ngập từ 0,4-1,5m, chia cắt giao thông tại A Ngo-A Bung, Tà Rụt-A Ngo, Ly Tôn, Làng Cát, Khu tái định cư Húc Nghì, Ba Lòng.

Tại huyện Hướng Hóa có 20 điểm là các ngầm tràn bị ngập từ 0,3-1m, làm chia cắt giao thông, chủ yếu ở các xã: Ba Tầng, A Dơi, Hướng Lộc, Hướng Sơn…

Quốc lộ 15D có một điểm bị ngập 0,4m làm ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh có 4 điểm ngập từ 0,4-0,8m làm chia cắt giao thông tại cầu tràn Ba Lòng trên đường ĐT.588a, cầu tràn Km25+800 trên đường ĐT.571, cầu tràn Km36+500 trên đường ĐT.586, cầu tràn La La tại Km1+700 trên đường ĐT.587.

Trên đường Hồ Chí Minh, đường 587 đi xã Húc, tuyến đường từ xã Hướng Tân vào xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa bị sạt lở ở một số điểm với hàng chục mét khối đất đá.

Hệ thống lưới điện ở huyện Vĩnh Linh bị hư hỏng nhiều đoạn, tuyến làm mất điện. Địa phương đang thống kê và khắc phục để cấp điện trở lại.

Để ứng phó với bão số 4 và mưa lớn, tỉnh tổ chức sơ tán 1.073 hộ với 2.937 nhân khẩu đến nơi an toàn ở các huyện Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Cam Lộ, Đakrông, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị thành lập 4 đoàn công tác tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 4 và mưa lớn sau khi bão suy yếu thành áp nhiệt đới tại các khu vực trọng điểm./.

