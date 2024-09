Quảng Bình: Cập nhật thông tin về các điểm úng ngập, sạt lở do bão số 4

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão, tại tỉnh Quảng Bình xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây sạt lở, ngập lụt và chia cắt cục bộ một số địa bàn, tuyến đường giao thông.

Lực lượng Đồn Biên phòng Ra Mai (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) chốt chặn không cho người dân qua các ngầm tràn khi nước lũ dâng cao. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến chiều 19/9, bão số 4 sau khi đổ bộ vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng trực tiếp của bão, tại tỉnh Quảng Bình xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây sạt lở, ngập lụt và chia cắt cục bộ một số địa bàn, tuyến đường giao thông.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tại huyện Minh Hóa, mưa to khiến ngầm Ka-Ai ở xã Dân Hóa, cầu Cây Bươu, ngầm cầu Tràn bản Lương Năng ở xã Hóa Sơn, ngầm CuPi, ngầm Tà Cổ ở xã Trọng Hóa nước dâng cao, gây ngập từ 0,5-1m, trong đó ngầm CuPi bị xói, lở hoàn toàn.

Tại các khu vực ngầm, cầu bị ngập nói trên, người và phương tiện không qua lại được. Ngoài ra, mưa lớn khiến cầu Tràn, bản Chuối ở xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa ngập cao 2m, gây chia cắt 18 hộ với 91 nhân khẩu.

Do ảnh hưởng của mưa bão, một số đoạn đường, ngầm tràn ở các xã biên giới các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy nước dâng gây ngập, chảy xiết nên người, phương tiện không qua lại được.

Riêng ở huyện Lệ Thủy, một số ngầm tràn tại các tuyến đường vào các bản Bạch Đàn, Tân Ly, Xà Khía (xã Lâm Thủy); bản Khe Giữa, Cụm Còi bản Còi Đá (xã Ngân Thủy) và bản An Bai, Hà Lẹc (xã Kim Thủy) bị ngập sâu khoảng 1m.

Trên Quốc lộ 12A xảy ra sạt lở taluy dương tại Km121+950, đất đá tràn xuống mặt đường. Nhờ chủ động các phương án ứng phó nên sau khi xảy ra sự cố, đơn vị quản lý đường bộ kịp thời xử lý, không để xảy ra tình trạng tắc đường.

Tại Quốc lộ 9B, ngầm Km43+700 và ngầm Km41+990 ngập sâu 0,4 -0,6m, gây tắc đường. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đơn vị quản lý đường bộ bố trí rào chắn, đặt biển cảnh báo.

Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kịp thời cắm biển cảnh báo, cử lực lượng trực, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết, ngầm tràn nguy hiểm, ngập lụt...

Đặc biệt tại địa bàn huyện Minh Hóa, các Đồn Biên phòng tham mưu cho địa phương vận chuyển 3 tấn gạo sẵn sàng cấp phát cho các hộ dân trong trường hợp bị chia cắt dài ngày.

Đến 17 giờ ngày 19/9, trên địa bàn tỉnh tổ chức sơ tán 852 hộ với 2.995 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Toàn bộ 7.313 phương tiện tàu, thuyền trên địa bàn tỉnh đã vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn.

Để chủ động ứng phó với mưa to do hoàn lưu bão số 4, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh; triển khai lực lượng, phương tiện và phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; không chủ quan, lơ là trước tình hình mưa, bão; tham gia cứu hộ, cứu nạn và xử lý kịp thời tình huống có thể xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Trên khu vực biên giới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình thời tiết, địa bàn, phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra khu vực trũng thấp, đê, kè xung yếu kịp thời có phương án di dời dân đến vị trí an toàn.

Đồng thời duy trì trực 100% quân số, phương tiện, sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ đến khi thời tiết trở lại bình thường…/.

