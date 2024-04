Mỹ bán thiết bị phòng không giúp Ukraine chống UAV và tên lửa hành trình

Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS của Tập đoàn Quân sự Raytheon (Mỹ). (Ảnh: Mirror/TTXVN)

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ bán cho Ukraine thiết bị trị giá 138 triệu USD để bảo trì và nâng cấp hệ thống phòng không HAWK nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.

Năm 2022, Mỹ bắt đầu chuyển tên lửa đánh chặn HAWK tới Ukraine như một động thái nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Stinger - nhỏ hơn và tầm bắn ngắn hơn. Kể từ đó, Ukraine đã nhận được một số hệ thống phòng không, trong đó có hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất.

Mặc dù nhiều nguồn tài trợ của Mỹ cho Ukraine đã cạn, Kiev vẫn được nhận khoản tài trợ quân sự nước ngoài trị giá 300 triệu USD trong khuôn khổ luật chi tiêu quốc phòng hằng năm của Mỹ vừa được ký ban hành.

Số tiền tài trợ sẽ được sử dụng để thanh toán cho thiết bị và kỹ thuật bảo trì và nâng cấp hệ thống HAWK.

Quan chức trên cho biết thương vụ này sẽ đòi hỏi khoảng năm nhân viên chính phủ Mỹ và 15 đại diện nhà thầu tới châu Âu để hỗ trợ đào tạo và duy trì.

MIM-23 HAWK ("Homing All the Way Killer") được ra mắt lần đầu tiên vào những năm 1950, khi quân đội Mỹ tìm cách đánh bại các cuộc tấn công của máy bay ném bom chiến lược bay cao. Tên lửa này đã được nâng cấp trong nhiều năm và đã được xuất khẩu sang hơn chục quốc gia.

Liên quan vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, quân đội Mỹ ngày 9/4 cho biết đã chuyển cho Kiev hàng nghìn vũ khí bộ binh và hơn 500.000 viên đạn thu giữ được cách đây hơn một năm, khi Iran đang chuyển số vũ khí này cho lực lượng Houthi ở Yemen.

Tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTOM) cho biết số vũ khí trên được chuyển đến Ukraine vào ngày 4/4 "đủ để trang bị" cho một lữ đoàn Ukraine./.

