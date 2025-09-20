Thế giới

Mỹ bất ngờ từ chối bán hệ thống Patriot cho đồng minh ở châu Âu

Việc Mỹ đình chỉ bán vũ khí cho châu Âu có thể tạo ra căng thẳng mới với các đồng minh châu Âu và làm suy giảm ảnh hưởng quân sự của Mỹ tại khu vực.

Mỹ bất ngờ từ chối thương vụ bán hệ thống Patriot trị giá hàng tỷ USD cho Đan Mạch sau nhiều tuần đàm phán. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo tạp chí The Atlantic, Mỹ đã quyết định đình chỉ một số thương vụ bán vũ khí quan trọng cho các đồng minh châu Âu, trong đó có hệ thống phòng không Patriot, nhằm tập trung bổ sung kho dự trữ vũ khí trong nước.

Điển hình, theo hai quan chức chính quyền, Mỹ bất ngờ từ chối thương vụ bán hệ thống Patriot trị giá hàng tỷ USD cho Đan Mạch sau nhiều tuần đàm phán. Quyết định này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc xác định tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng một số loại vũ khí chiến lược.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby đã bày tỏ quan điểm không ủng hộ một số hợp đồng bán vũ khí đối ngoại với Bộ Ngoại giao. Ông đặc biệt phản đối việc bán hệ thống Patriot cho Đan Mạch, với lý do đây là loại vũ khí khan hiếm và cần được ưu tiên giữ lại phục vụ nhu cầu trong nước.

Động thái này của Mỹ có nguy cơ gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Ngoài việc tạo ra căng thẳng mới với các đồng minh châu Âu và làm suy giảm ảnh hưởng quân sự của Mỹ tại khu vực, quyết định này còn có thể gây thiệt hại hàng tỷ USD cho cả khu vực công và tư nhân, dẫn đến cắt giảm việc làm trong ngành công nghiệp quốc phòng, hạn chế việc mở rộng sản phẩm và giảm hoạt động nghiên cứu phát triển.

Trước đó vào tháng 7, tờ Politico cũng đã đưa tin về việc Mỹ đình chỉ chuyển giao một số tên lửa phòng không và vũ khí chính xác cho Ukraine, do lo ngại về mức dự trữ vũ khí trong nước đang xuống thấp nghiêm trọng. Quyết định này cũng do chính ông Elbridge Colby đề xuất./.

