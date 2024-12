Mỹ duy trì kênh liên lạc với Nga về vấn đề Syria

Thu dọn đống đổ nát tại cửa khẩu Al-Arida ở biên giới Liban-Syria, ngày 29/11/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/12, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết Mỹ vẫn đã và đang sử dụng đường dây nóng liên lạc với Nga để đảm bảo kênh liên lạc mở giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng ở Syria trong những ngày qua.

Đây là thông điệp khi ông Ryder trả lời tại cuộc họp báo cho câu hỏi về việc liệu Mỹ có bất kỳ liên lạc nào với Nga theo bất kỳ kênh an toàn nào khi xảy ra căng thẳng tại Syria trong những ngày qua hay không.

Theo giải thích của Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Ryder, Bộ Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm liên kết phối hợp thuộc Chiến dịch “Nhổ tận gốc" (CJTF-OIR) - một liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu nhằm chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng - đã và đang sử dụng đường dây nóng liên lạc với Nga về tình hình ở Syria do lực lượng của hai nước đang hoạt động khá gần nhau về mặt địa lý liên quan đến Syria.

Ông Ryder nhấn mạnh cơ chế liên lạc đó để ngăn ngừa khả năng tính toán sai lầm. Ngoài ra, quan chức này cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục liên lạc với các quốc gia trên khắp khu vực để có thể tiếp tục theo dõi những diễn biến tại Syria.

Ngoài ra, trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Ryder cũng cho biết Mỹ không có bất kỳ sự thay đổi nào về triển khai lực lượng tại Syria.

Theo ông, hiện có khoảng 900 binh sỹ Mỹ được triển khai tới Syria để hỗ trợ cho nhiệm vụ lâu dài là đánh bại IS tại Syria.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga ngày 3/12 đưa tin ngoại trưởng của Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar có thể nhóm họp để thảo luận về những diễn biến gần đây tại Syria.

Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói thêm rằng cuộc họp sẽ diễn ra bên lề Diễn đàn Doha được tổ chức ở thủ đô Doha của Qatar từ ngày 7-8/12.

Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó cũng đưa tin trong đó đề cập đến phát biểu của Ngoại trưởng Iran về khả năng diễn ra cuộc họp như vậy.

Ngày 2/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã công bố kế hoạch khôi phục Định dạng Astana và tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran trong tương lai gần nhất để giải quyết tình hình ở Syria.

Ông Fidan cũng cho biết vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Hôm 27/11, lực lượng nổi dậy do nhóm phiến quân Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu đã bất ngờ mở cuộc tấn công lớn và giành được quyền kiểm soát Aleppo, thành phố lớn thứ 2 Syria và các khu vực lân cận.

Từ đó đến nay, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết số người thiệt mạng trong những ngày giao tranh ở miền Bắc Syria đã tăng lên 514 người, trong đó có 92 dân thường. Giao tranh cũng gây ra tình trạng di tản lớn đột ngột với gần 50.000 người phải sơ tán tính đến ngày 30/11.

Chính phủ Syria cho biết quân đội nước này đang tái bố trí lực lượng và chuẩn bị phản công để đẩy lùi phiến quân./.

