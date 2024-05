Năm 2023, điều kiện làm việc của người lao động được cải thiện đáng kể

Năm 2023, có gần 21,8 nghìn công đoàn cơ sở tổ chức các phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động, với hơn 1,3 triệu người tham gia và gần 90 nghìn sáng kiến cải thiện điều kiện lao động.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ ngày 1-31/5/2024 với chủ đề “Tăng cường bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng."

Theo Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015, để đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, người lao động có trách nhiệm: Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.

Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao./.