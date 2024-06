Năm 2024, độ bao phủ bảo hiểm y tế của cả nước sẽ đạt trên 94% dân số

Trong 6 tháng năm 2024, khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023.

Phát tờ rơi, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội cho người dân thành phố Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)

Sáng 14/6, thông tin tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý 2/2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, trong bối cảnh tình hình 6 tháng đầu năm khó khăn nhiều hơn thuận lợi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động xây dựng các kịch bản để triển khai một cách linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, quyết liệt.

Ông Nguyễn Thế Mạnh điểm ra 5 mặt nổi bật, đó là việc tham gia, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi các chính sách quan trọng liên quan đến an sinh xã hội.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam luôn chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong việc tham gia xây dựng, sửa đổi các dự luật quan trọng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như Dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi), Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi), chính sách cải cách tiền lương…

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tập trung đề xuất, đánh giá tác động của các quy định, chính sách đối với công tác tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… nhằm thực thi chính sách hiệu quả, đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người dân, người lao động và doanh nghiệp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất cao, dự kiến Quốc hội sẽ thông qua dự án Luật Bảo hiểm Xã hội (sửa đổi) vào ngày 25/6 tới.

Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đạt và tăng so với cùng kỳ năm 2023 với khoảng 18,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ 39,05% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 1,16 triệu người (tương đương 6,77%) so với cùng kỳ năm 2023; trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện là 1,62 triệu người, tăng 202.000 người (tương đương 14,25%) so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, ngành đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, tăng 1,22 triệu người (tương đương 1,37%) so với cùng kỳ năm 2023.

"Với sự tăng trưởng bền vững này, chúng tôi tin chắc rằng sẽ đạt được độ bao phủ bảo hiểm y tế trên 94% dân số vào thời điểm 31/12/2024," ông Nguyễn Thế Mạnh tin tưởng.

Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cũng bảo đảm công tác giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, qua đó đã góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động và nhân dân.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Bảo hiểm xã hội giải quyết và chi trả cho gần 8 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội; phối hợp với ngành Lao động-Thương binh và Xã hội giải quyết cho 442.380 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được lập danh sách chi trả trong tháng.

Người dân huyện Văn Chấn (Yên Bái) đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Ngành thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Ước đến tháng 6/2024, cả nước có khoảng 89,552 triệu lượt người khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66.920 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện giải quyết, chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám, chữa bệnh và đảm bảo tốt quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo Luật định.

Việc quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện đảm bảo an toàn, bền vững, hiệu quả, trên tinh thần tối ưu hóa sử dụng quỹ nhưng phải đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác này. Ngành thường xuyên rà soát, cắt giảm tối đa về quy trình, hồ sơ, thủ tục; ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số toàn diện mà trọng tâm là Đề án số 06 của Chính phủ… Nhờ đó, đã đem lại rất nhiều lợi ích, tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 1 trong 7 cơ quan hoàn thành 100% phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.Công tác thông tin, truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được tăng cường đổi mới với nhiều hoạt động truyền thông đa dạng, thiết thực, phù hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của ngành, nhất là các chỉ tiêu phát triển hiệu quả, bền vững người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trong số đó, công tác phối hợp truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với các cơ quan thông tấn, báo chí ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, chuyên nghiệp. Số lượng tin, bài, phóng sự, chương trình hay, hấp dẫn… về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được các cơ quan thông tấn, báo chí đăng tải/phát sóng ngày càng nhiều, đặc biệt là các bài viết thông tin kịp thời các quy định mới về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các nội dung của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); truyền cảm hứng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, sáng tạo trong công tác tổ chức, thực hiện chính sách tại địa phương.

Ước trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành đã xây dựng và phát hành khoảng 44 thông cáo báo chí, bản tin, có khoảng 16.000 tin, bài, phóng sự… (bình quân mỗi ngày có khoảng 80-100 tin, bài) được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đáng chú ý, riêng trong đợt truyền thông cao điểm nhân Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân (tháng 5/2024) và nhân Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các cơ quan thông tấn, báo chí đã vào cuộc mạnh mẽ với số tin, bài, phóng sự lớn, tăng hơn 33% so với tháng 4/2024 cũng như so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác phát triển, mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội của toàn ngành.

Chỉ tính trong tháng 5/2024, ngành Bảo hiểm Xã hội đã vận động, phát triển tăng mới hơn 100.000 người tham gia bảo hiểm xã hội so với tháng 4/2024.

Nhân dịp này, hướng tới kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh đánh giá cao sự đồng hành, chia sẻ của các cơ quan báo chí, cùng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các ngành, các cấp vận động người dân thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đóng góp quan trọng vào công tác an sinh xã hội của đất nước./.

