Nam Định: Xuyên đêm tìm kiếm thi thể 2 học sinh bị đuối nước khi tắm sông

(Ảnh minh họa. Trọng Đạt/TTXVN)

Ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 cháu học sinh bị đuối nước trên sông Ninh Cơ cách hiện trường xảy ra tai nạn khoảng 500-700m.

Thi thể các cháu đã được bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 22/8, người dân địa phương phát hiện cháu N.V.H (học sinh lớp 5, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh) và cháu N.P.T (học sinh lớp 4, xã Hải Trung, huyện Hải Hậu) bị đuối nước khi tắm sông trên sông Ninh Cơ thuộc địa phận xã Hải Trung.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm 2 cháu xuyên đêm. Do dòng nước trên sông chảy cuộn kết hợp với trời mưa nên phải đến hơn 10 giờ ngày 23/8, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 cháu.

Ngày 31/7, tại khu vực bãi sông Ninh Cơ địa phận giáp ranh giữa xã Trực Đại (huyện Trực Ninh) và xã Hải Minh (huyện Hải Hậu) cũng xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 2 cháu là N.N.T (sinh năm 2015) và cháu N.N.T (sinh năm 2017) là anh em ruột không qua khỏi.

Do đang vào mùa mưa lũ, nước sông lên rất cao, không an toàn cho trẻ em khi tắm sông. Do đó các bậc phụ huynh, nhà trường cần tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước cho trẻ em, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra./.

Kon Tum: Hai trẻ nhỏ và một phụ nữ mang thai tử vong do đuối nước Cháu T.H.H.P (7 tuổi) và cháu T.H.M.V (10 tuổi) trượt chân rơi xuống lòng hồ Plei Krong, chị Hoàng Thị Nhẫn, mẹ cháu T.H.H.P, đang mang bầu 6 tháng, lao xuống cứu nhưng cũng đuối nước.