Nam Phi: Lần đầu tiên phẫu thuật lấy thận từ người hiến tặng bằng robot

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, y học Nam Phi vừa đạt được một bước tiến đột phá: lần đầu tiên thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ thận từ người hiến tặng còn sống bằng robot.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Tygerberg, mở ra một kỷ nguyên mới cho phẫu thuật cấy ghép nội tạng.

Ca phẫu thuật quan trọng này được tiến hành khi người mẹ 45 tuổi hiến tặng một quả thận cho con gái 24 tuổi của mình.

Bác sỹ tiết niệu Danelo Du Plessis đã sử dụng hệ thống robot Da Vinci Xi, một nền tảng phẫu thuật hiện đại cho phép các bác sỹ thao tác với độ chính xác cao chưa từng có.

Với 4 cánh tay robot linh hoạt, được điều khiển từ bảng điều khiển 3D, Da Vinci Xi đã giúp bác sỹ Du Plessis thực hiện ca phẫu thuật chỉ trong 90 phút, vượt xa mọi mong đợi. Điều này không chỉ cho thấy hiệu quả vượt trội mà còn khẳng định sự an toàn của phương pháp.

Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của phẫu thuật bằng robot là tính ít xâm lấn, giúp người hiến tặng giảm đau đáng kể và phục hồi nhanh hơn.

Bằng chứng là người mẹ đã có thể xuất viện ngay ngày hôm sau, trong khi quả thận mới bắt đầu hoạt động hiệu quả trong cơ thể con gái.

Thành công này không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Tygerberg và Đại học Stellenbosch, mà còn là một bước tiến quan trọng, hứa hẹn sẽ đưa phương pháp phẫu thuật hỗ trợ bằng robot trở thành tiêu chuẩn vàng trong các ca cấy ghép thận trên toàn thế giới./.

