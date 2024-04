Nâng tầm giá trị cốt lõi: Nền tảng để xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức sáng 16/4, tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Việt Nam đã tham gia rất nhiều các hiệp định thương mại tự do (FTA) và các đối tác cũng dành nhiều ưu đãi về thuế quan, thâm nhập thị trường cho các sản phẩm của Việt Nam. Vì thế để có chỗ đứng và phát triển tốt, các doanh nghiệp phải xây dựng được thương hiệu mạnh và việc nâng tầm giá trị là kim chỉ nam, xuyên suốt của chương trình Thương hiệu Quốc gia.

Đây là ý kiến của đại diện Bộ Công Thương tại Diễn đàn quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, do Bộ Công Thương tổ chức sáng 16/4, tại Hà Nội.

Khẳng định thành công từ thương hiệu

Ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gỗ An Cường cho biết năm nay thị trường hồi phục, xuất khẩu các sản phẩm gỗ cũng có nhiều tín hiệu khởi sắc. Hiện nhà máy của An Cường đã có đơn hàng xuất khẩu đến hết tháng 11 còn trong nước cũng đến hết quý 3/2024.

Với hai thị trường chủ lực là Mỹ chiếm 85% và Nhật Bản chiếm 15% đơn hàng xuất khẩu, Công ty An Cường đang định hướng mở rộng sang Canada. Để có chỗ đứng và thành công trên thị trường, ông Nghĩa cho biết định hướng ngay từ đầu của An Cường là không làm gia công, do vậy doanh nghiệp rất tích cực tham gia các hội chợ tại nước ngoài, đồng thời tổ chức các đoàn doanh nghiệp từ Mỹ về thăm nhà máy của An Cường để kết nối trực tiếp các đơn hàng và phát triển thương hiệu.

Theo ông, nếu xuất khẩu bằng chính thương hiệu của doanh nghiệp thì lợi nhuận rất tốt, còn khi làm gia công lợi nhuận sẽ không bền vững. Cụ thể hơn nếu tự làm xuất khẩu, lợi nhuận sẽ dao động từ 8-10% còn khi làm gia công thì lợi nhuận chỉ từ 2-3% thậm chí là hòa vốn nếu quản lý không tốt.

“Để thành công, doanh nghiệp phải tập trung nhiều hơn cho vấn đề marketing, đẩy mạnh công tác phát triển thương hiệu,” ông Nghĩa nói.

Trong khi đó, đối với tập đoàn TH, chữ “thật” của TH cũng được khẳng định bằng mô hình kinh tế Xanh-kinh tế tuần hoàn mà doanh nghiệp này theo đuổi, áp dụng.

Ông Arghya Mandal Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sữa TH (Tập đoàn TH) chia sẻ những dự án đầu tư của TH tập trung theo hướng ứng dụng công nghệ cao, khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen, tạo ra những sản phẩm hàng hóa trong nông nghiệp với sản lượng và chất lượng đột phá, theo chiều hướng phát triển bền vững, có lợi cho sức khỏe.

Tính đến năm 2023, Tập đoàn TH đã bốn lần liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam với các tiêu chí: Chất lượng, Sáng tạo-Đổi mới, Năng lực tiên phong. Mới đây nhất, TH có 5 nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia, gồm Sữa tươi tiệt trùng TH true MILK, Kem TH true ICE CREAM, Sữa hạt TH true NUT, Nước tinh khiết TH true WATER và Nước uống sữa trái cây TH true JUICE milk.

“Để có thể thực sự chắp cánh thương hiệu, các doanh nghiệp cần đồng hành cùng chương trình trong các hoạt động quảng bá, truyền thông, hướng tới một mục tiêu chung, đó là phát triển, nâng tầm thương hiệu Quốc gia Việt Nam, từ đó chính các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi. Đây cũng là cách truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp khác cùng vào cuộc, gây dựng niềm tự hào, sức hấp dẫn cho đất nước, con người và các sản phẩm hàng hóa, thương hiệu của Việt Nam,” ông Arghya Mandal thông tin thêm.

Vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2022. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SM) trên thế giới đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu bằng những giá trị cốt lõi, từ đó góp phần xây dựng thương hiệu Quốc gia, gắn với hình ảnh sản phẩm chất lượng.

Tiến sỹ Abel D. Alonso, Đại học RMIT Việt Nam nhìn nhận các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 96% tổng số doanh nghiệp, sử dụng 47% lực lượng lao động và đóng góp 36% giá trị gia tăng Quốc gia...

Vì vậy, với những doanh nghiệp này, khi xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, với từng ngành hàng cụ thể, có thể thông qua việc 'kể chuyện' liên tục và tiếp xúc trên mạng xã hội (nhấn mạnh vào tính hữu ích của sản phẩm và giá trị tinh thần của sản phẩm, cũng như tham dự các sự kiện và kết nối) sẽ là điểm nhấn để đổi mới sáng tạo, mở rộng việc tạo ra giá trị cho những định hướng đó.

Gia tăng những giá trị cốt lõi

Trong những năm qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong xây dựng và phát triển thương hiệu, qua đó nâng cao hơn khả năng cạnh tranh của của sản phẩm, thu hút đầu tư và phát triển ngoại thương.

Dẫn đánh giá của Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới (Brand Finance), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Thương hiệu Quốc gia Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 102% trong giai đoạn từ năm 2019-2023. Trong năm 2023, giá trị Thương hiệu Quốc gia đạt 498,13 tỷ USD tăng 15,6% so với năm 2022 và liên tục tăng trưởng 2 con số trong 5 năm qua, xếp thứ 33 trong Top121 Thương hiệu Quốc gia mạnh trên thế giới được xếp hạng.

Từ kết quả trên, ông Tân cho rằng nâng tầm những giá trị cốt lõi không chỉ là việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế mà còn là việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp, xây dựng xã hội công bằng và phát triển bền vững.

“Trong thời đại của sự thay đổi nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự hỗ trợ của công nghệ, của trí tuệ nhân tạo, những giá trị cốt lõi càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta và là nền tảng để xây dựng và phát triển thương hiệu của từng doanh nghiệp, từng địa phương nói riêng và cả quốc gia nói chung,” Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh.

Còn theo phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện thương mại và kinh tế quốc tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân, với giá trị Thương hiệu Quốc gia đạt gần 500 tỷ USD, điều này thể hiện năng lực cốt lõi của Việt Nam đang ngày càng được thế giới thừa nhận và doanh nghiệp biết cách để phát huy năng lực đó.

Nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, giá trị cốt lõi thể hiện ở việc “làm phải có thương hiệu, uy tín, chuyên nghiệp, lâu dài,” ông cho rằng vấn đề xây dựng thương hiệu phải làm thường xuyên, chuyên nghiệp, bài bản, do vậy các doanh nghiệp phải có sản phẩm, dịch vụ thể hiện được uy tín, đẳng cấp của mình, đồng thời phải xây dựng được văn hóa doanh nghiệp, có sức lan tỏa mạnh và kỹ năng làm thương hiệu chuyên nghiệp.

Các chuyên gia chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để xây dựng thương hiệu, ông cho rằng phải lựa chọn sản phẩm, mặt hàng và tự chọn cách thức để làm sao cho giá trị cốt lõi của doanh nghiệp khẳng định trên thị trường.

“Các bộ, ngành chức năng nên có giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện về quảng bá, định hướng tiêu dùng và có những chương trình xúc tiến, phát triển thương hiệu quốc gia từ những mặt hàng hầu như chưa biết đến và biến thành những mặt hàng nổi trội trên thị trường và cần phải có những cách thức hết sức khoa học,” phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Thường Lạng nêu ý kiến.

Để phát huy giá trị cốt lõi, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu thời gian tới, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng các bộ, ngành, địa phương cần tập trung nâng cao nhận thức của các đơn vị về vai trò, ý nghĩa trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm trong sản xuất-kinh doanh, để từ đó có sự quan tâm dành nguồn lực đầu tư xứng đáng cho phát triển thương hiệu, đồng thời nâng cao nhận thức, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ thể đẩy mạnh việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ, các sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Đối với các hiệp hội và doanh nghiệp, ông Chiến đề nghị phát huy khả năng sáng tạo trong việc thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường; đầu tư đổi mới công nghệ, nhằm sản xuất các sản phẩm chất lượng đồng đều, ổn định mang tính bền vững, theo xu hướng kinh tế Xanh, kinh tế tuần hoàn…/.

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 16 năm ngày Thương hiệu Việt Nam (20/4/2008 - 20/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024. Bộ Công Thương cũng phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch tuyên truyền theo hình thức trực quan: treo băng rôn, pano, áp phích tuyên truyền vể Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần Lễ Thương hiệu Việt Nam tại các tỉnh/thành trên cả nước. Triển lãm ảnh thành tựu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bên lề Diễn đàn quốc tế Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024 tại Khách sạn Pullman số 40 Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.