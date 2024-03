Thương hiệu Quốc gia: "Chìa khóa"giúp doanh nghiệp vươn lên trong chuỗi giá trị

Theo Brand Finance, giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020 tăng 29,1% so với năm 2019, đạt mức 319 tỷ USD; năm 2021 tăng 21,6% và năm 2022 tăng 11,1% so với năm 2021 đạt 431 tỷ USD.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm gian hàng trưng bày sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2022. (Ảnh: TTXVN)

Thời gian qua, hoạt động phát triển thương hiệu với nòng cốt là Chương trình Thương hiệu Quốc gia đã được triển khai mạnh mẽ. Các thương hiệu hàng đầu Việt Nam không chỉ có những cải tiến vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu, mà còn dần bắt kịp với xu thế toàn cầu.

Gia tăng vị thế

Việt Nam là quốc gia được đánh giá cao trong việc xây dựng, phát triển Thương hiệu Quốc gia. Theo báo cáo từ Brand Finance, giá trị Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020 tăng 29,1% so với năm 2019, đạt mức 319 tỷ USD; năm 2021 tăng 21,6% so với năm 2020 (388 tỷ USD); năm 2022 tăng 11,1% so với năm 2021 (431 tỷ USD). Còn năm 2023 tăng 1 bậc lên thứ 32/100 thương hiệu Quốc gia mạnh trên thế giới…

Trong tốp 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023 thì viễn thông, ngân hàng và thực phẩm là những ngành có đóng góp nhiều nhất vào tổng giá trị bảng xếp hạng với tỷ trọng lần lượt là 31%, 30%, 10%...

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Công ty Vinamilk cho biết doanh nghiệp luôn tìm kiếm sự đổi mới và sáng tạo, dựa trên những giá trị cốt lõi đã xây dựng, để không chỉ tiếp tục khẳng định được giá trị thương hiệu tại Việt Nam, mà còn góp phần tích cực để mang Thương hiệu quốc gia Việt Nam đi ra thế giới.”

Tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam gần đây nhất, tỉnh Khánh Hòa có 5 nhóm sản phẩm đạt danh hiệu cao quý này, gồm: Yến sào Khánh Hòa, nước yến sào Khánh Hòa Sanest, yến sào Sanvinest Khánh Hòa, nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa và nước mắm 584 Nha Trang.

Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu Một thành viên Yến sào Khánh Hòa chia sẻ chứng nhận Thương hiệu quốc gia là sự khẳng định cho chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, tạo được lòng tin vững chắc với khách hàng, đối tác, cơ quan quản lý Nhà nước cũng như nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu của mình trên thị trường.

“Sự vinh danh này đã tạo cho yến sào Khánh Hòa có chỗ đứng vững vàng không chỉ thị trường trong nước, mà còn đẩy mạnh phát triển thương hiệu ra thế giới,” ông Nguyễn Anh Hùng bày tỏ.

Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Báo cáo về việc thực hiện Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2023 của Bộ Công Thương cho thấy Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm sáng trong bức tranh xây dựng, phát triển Thương hiệu Quốc gia với tốc độ tăng trưởng giá trị nhanh nhất thế giới (giai đoạn 5 năm từ 2019-2023 là 102%).

Kết quả trên có sự đóng góp tích cực của các thương hiệu hàng đầu Việt Nam khi đã có những cải tiến vượt bậc cả về giá trị thương hiệu và chỉ số sức mạnh thương hiệu.

Định vị để phát triển bền vững

Có thể thấy, giá trị, vị thế của Thương hiệu Quốc gia và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam tăng đều qua các năm. Các hoạt động xây dựng, phát triển thương hiệu với nòng cốt là Chương trình Thương hiệu Quốc gia đã đóng góp tích cực trong tăng trưởng giá trị thương hiệu Việt Nam trong những năm qua.

Nếu như đầu những năm 2000, thương hiệu của các doanh nghiệp Việt Nam chưa được xuất hiện trong bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế thì đến năm 2022, theo bảng xếp hạng của Forbes Việt Nam, tổng giá trị của 50 thương hiệu hàng đầu đạt trên đạt 36,6 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2021, trong đó, doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam chiếm trên 60% số lượng doanh nghiệp lọt vào top 10.

Bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Công ty Nielsen Việt Nam cho hay thời gian qua, Bộ Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp trong nước đã thực hiện rất tốt việc quảng bá đưa thương hiệu doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam ra toàn cầu, danh sách thương hiệu mạnh ở Việt Nam được thế giới biết đến ngày càng nhiều.

Mặt khác, các thương hiệu Việt Nam rất chú ý đến phát triển thương hiệu bằng cách tự đo lường để khắc phục hạn chế, gia tăng sức khỏe thương hiệu. Tuy nhiên, ngoài các doanh nghiệp lớn, vẫn còn doanh nghiệp vẫn chưa trú trọng được tầm quan trọng của truyền thông trong việc xây dựng và lan tỏa thương hiệu. Điều này không chỉ đảm bảo về mặt lợi ích mà còn là yếu tố không thể thiếu trong phát triển bền vững.

Phân tích thêm, theo bà Hà, bước đầu tiên các thương hiệu tiếp cận khách hàng là cho họ sự nhận biết về thương hiệu của mình, bước này không thể thiếu truyền thông. Vì vậy, doanh nghiệp phải nhận thức được đối tượng tiêu dùng là ai, từ đó xác định được cách tiếp cận qua kênh nào.

Ví dụ, với các bạn trẻ cách truyền thông truyền thống chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng kênh online qua facebook, tik tok…. Tuy nhiên, việc tìm ra cách tiếp cận kênh truyền thông nào là chưa đủ mà quan trọng là ý tưởng ra sao, phương thức truyền tải như thế nào.

Sản phẩm thương hiệu Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm công nghệ dệt may 2024. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Một yếu tố nữa, doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ cho truyền thông thương hiệu nhưng để tăng tính hiệu quả trong marketing, quảng bá còn cần đo lường sức khỏe thương hiệu. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp biết được đâu là câu chuyện chiến lược, cần tập trung vào đối tượng nào, nói gì, hay nội dung truyền thông để phù hợp với khách hàng mục tiêu.

“Đối với mỗi thị trường, điều đầu tiên doanh nghiệp phải hiểu những yếu tố riêng về văn hóa, vùng miền, động lực tiêu dùng và phân tích về đối thủ. Từ đó, xem thế mạnh của bản thân doanh nghiệp là gì trong số đối thủ cạnh tranh, trong bối cảnh khách hàng cần gì và đang được thỏa mãn như thế nào bởi các thương hiệu khác,” bà Hà khuyến nghị.

Ông Alex Haigh, Giám đốc Điều hành Brand Finance châu Á-Thái Bình Dương cho hay việc xây dựng được một câu chuyện hấp dẫn là chìa khóa để xây dựng thương hiệu và hình ảnh Quốc gia Việt Nam. Cùng đó là lời hứa được đưa ra để tạo sự tin tưởng, uy tín và thân thuộc với thương hiệu.

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần đầu tư tạo ra hệ sinh thái, trong đó môi trường kinh doanh là vấn đề quan trọng, bao gồm một số yếu tố như: Ngoại giao, nền kinh tế, môi trường kinh doanh thuận lợi… Mặt khác, thế mạnh của Việt Nam đến từ sản xuất chế biến, chế tạo, do vậy cần lấy đây là yếu tố then chốt để xây dựng hình ảnh và Thương hiệu Quốc gia Việt Nam./.