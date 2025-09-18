Ngành công nghiệp hỗ trợ hướng tới kết nối chế tạo các sản phẩm hoàn chỉnh

Gần 90% các doanh nghiệp trong Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) có quy mô sản xuất lớn và hiện đại. Các doanh nghiệp thành viên luôn mong muốn mở rộng, phát triển và hướng tới chế tạo những sản phẩm hoàn chỉnh. Do đó, một trong những giải pháp, là tận dụng tốt nhất môi trường triển lãm để tìm hiểu, học hỏi và chung tay chế tạo ra các cụm chi tiết và các sản phẩm hoàn chỉnh.

Đây là nội dung được ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) thông tin tại Hội chợ triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2025, ngày 18/9.

Mua chung, bán chung

Ông Phan Đăng Tuất cho biết Hiệp hội đang bàn về một chính sách gọi là “mua chung, bán chung.” Cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ kết nối để cùng mua 1 loại vật tư với khối lượng lớn, việc làm này sẽ giúp giá mua nguyên vật liệu đầu vào được rẻ hơn. Trên thực tế, từng doanh nghiệp tự khi đặt hàng với khối lượng ít sẽ luôn phải chấp nhận giá cao và chi phí logistics cũng không nhỏ.

“Vì thế, mục tiêu của Hiệp hội thông qua những hội chợ sẽ tìm cách ký kết các bản ghi nhớ đối với các nhà cung cấp vật tư đầu vào. Theo đó, Hiệp hội sẽ thống kê trong các doanh nghiệp thành viên nhu cầu về khối lượng, chủng loại, nhãn mác…các nguyên-phụ liệu. Chúng tôi đã đề xuất Chính phủ sẽ làm đầu mối trên cơ sở các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội đăng ký nhu cầu, ước tính giá mua vật tư, nguyên phụ liệu của các doanh nghiệp sẽ giảm được từ 5-10% so với giá ban đầu,” ông Tuất chia sẻ.

Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội 2025, do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, ngày 18/9. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Đặng Thanh Bình, Giám đốc Công ty Công nghiệp TCI cho hay vấn đề về nguyên vật liệu cho ngành chế biến-chế tạo cũng là một thách thức lớn. Bản thân các doanh nghiệp Việt Nam đang phụ thuộc khá nhiều vào nhập khẩu từ các thị trường. Đây là một điểm yếu khiến cho giá cả sản phẩm khó thực sự cạnh tranh trên các thị trường khác, nhất là so sánh với các doanh nghiệp Trung Quốc.

Hơn nữa ông Bình nhấn mạnh các doanh nghiệp trong nước chủ yếu đi lên từ nghề. Do đó, việc tiếp cận với các chính sách, chủ trương hay cơ chế hỗ trợ từ phía Nhà nước sẽ gặp phải những hạn chế nhất định. Và, nhiều rào cản, khó khăn trong việc tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ xây dựng nhà xưởng, ưu đãi về thuế… Thêm vào đó, vấn đề tiêu chuẩn luôn là bài toán đau đầu với đa số doanh nghiệp nhỏ, do nội lực yếu khó có sự đồng bộ về các tiêu chuẩn. Không chỉ vậy, việc quản lý về chất lượng cũng là rào cản nhất định khi các doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bởi, khách hàng trong chuỗi thường đòi hỏi rất cao về tính đồng đều, đối ứng và sẵn sàng trong sản xuất….

Đại diện doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, chuyên sản xuất cấu kiện kim loại, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, ông Hamada Shogo, Tổng Giám đốc Công ty DAIWA Việt Nam, đánh giá trình độ phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp chế tạo nội địa đã lên một tầm phát triển mới, có thể đáp ứng được những nhu cầu khắt khe của các nhà mua hàng châu Âu, Mỹ, Nhật Bản với mức độ cạnh tranh sòng phẳng và với năng lực chất lượng không thua kém gì các doanh nghiệp nước ngoài.

“Tôi tin tưởng với việc duy trì và tiếp tục đẩy mạnh sự phát triển và tập trung vào chất lượng, sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chắc chắn sẽ còn thịnh vượng hơn. Tương lai không xa sẽ không còn linh loại linh kiện nào mà Việt Nam không thể sản xuất được. Cá nhân tôi cho rằng Việt Nam nên chú trọng vào việc phát triển nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, giúp nâng cao năng lực nghiên cứu-phát triển của các doanh nghiệp ngay trong thị trường nội địa,” ông Hamada Shogo nói.

Giao thương có trọng điểm

Thông tin từ Sở Công thương Hà Nội cho hay bảy tháng của năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thủ đô tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng này đạt được nhờ vào sự đóng góp của các ngành công nghiệp chủ lực (như điện tử, cơ khí chế tạo, và sản xuất đồ uống…). Bên cạnh đó, Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận cho hơn 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với vốn đăng ký hơn 270 nghìn tỷ đồng, thu hút 3,75 tỷ USD vốn FDI, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 11,9 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 26,1 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Tính đến nay, thành phố có hơn 900 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, với hơn 320 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và trên thế giới.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết một trong những nhiệm vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn năm 2025 - Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Hội chợ triển lãm công nghiệp hỗ trợ Hà Nội năm 2025.” Theo đó, Lễ khai mạc Hội chợ đã được tổ chức ngày 18/9 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ mở cửa từ 8 giờ 30 đến 17 giờ (từ ngày 17-19/9). Đây là Hội chợ chuyên ngành quy mô lớn về ngành công nghiệp hỗ trợ với 500 gian hàng (trong đó, 300 gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và hơn 200 gian hàng nước ngoài…).

Bà Nguyễn Kiều Oanh cho biết Hội chợ chuyên ngành quy mô lớn về ngành công nghiệp hỗ trợ với 500 gian hàng, trong đó 300 gian hàng đến từ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước và hơn 200 gian hàng nước ngoài… (Ảnh: Vietnam+)

Tham gia hội chợ có các “tên tuổi” lớn trong ngành như Công ty Mitutoyo Việt Nam, Công ty-Tập đoàn CNCTECH, Công ty Công nghiệp TCI, Công ty Giải pháp Tự động hóa ETEK, Công ty Tập đoàn Kỹ thuật và Công nghiệp Việt, Công ty Thiết bị và Giải pháp Cơ khí AUTOMECH, Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên (FOMECO), Công ty Yamaguchi Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội (HPC), Công ty TNHH Chế tạo Máy EBA, Công ty TNHH Rhythm Precision Việt Nam, Công ty TNHH Rhythm Kyoshin Hanoi, Công ty Cổ phần Phần mềm DIGIWIN Việt Nam,…

Đặc biệt trong hội chợ có sự tham gia của hơn 20 đơn vị mua hàng lớn đến từ trong và ngoài nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, như Công ty Tiger Việt Nam; Công ty Panasonic Việt Nam; Công ty Samsung Electronics Việt Nam (SEV); Công ty TOTO Việt Nam; Công ty Musahi Auto Parts Việt Nam; Tập đoàn KVK; Công ty D.I.D Việt Nam; Công ty quang học FUJIFILM; Công ty điện tử Foster Bắc Ninh... Điều này sẽ giúp cho việc giao thương có trọng điểm, có khả năng thiết lập các hợp đồng thỏa thuận, giao dịch ngay tại hội chợ.

Theo ông Björn Koslowski, Phó Trưởng Đại diện, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu vẫn đến từ các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Các doanh nghiệp nội địa có tỷ trọng đóng góp thấp. Chính vì, một cái điểm có thể cải thiện đồng thời có thể tạo ra một loạt dự án mà liên quan đến việc kết nối các doanh nghiệp nội địa với các công ty FDI để cung cấp các nguyên vật liệu đầu. Nhiệm vụ của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức là giúp các cái thành viên đến Việt Nam để tìm kiếm các cái nhà cung cấp, các cái đối tác.

“Chúng tôi cần một danh sách rất là dài trong các lĩnh vực liên quan đến về sản xuất, ngành công nghiệp phụ trợ (như về nhựa, cao su, điện, điện tử..). Để các doanh nghiệp trong nước vươn lên ra ngoài thị trường quốc tế, bên cạnh việc thúc đẩy vai trò trong chuỗi cung ứng, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức mong muốn đóng góp vào việc thúc đẩy cho các doanh nghiệp của Việt Nam trở thành những doanh nghiệp hàng đầu mang đẳng cấp quốc tế trên toàn cầu,” ông Björn Koslowski tin tưởng nói.

Đặc biệt trong hội chợ có sự tham gia của hơn 20 đơn vị mua hàng lớn đến từ trong và ngoài nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. (Ảnh: Vietnam+)

Đại diện một gian hàng trưng bày tại đây, ông Ogawa TSuyoshi, Giám đốc Công ty TKR Manufacturing Việt Nam cho biết TKR muốn nhân cơ hội tham gia triển lãm kỳ này để xây dựng được các kết nối với các doanh nghiệp ngành lắp ráp.

“Đây cũng là cơ hội để các công ty tham gia triển lãm hợp tác, phối hợp cùng nhau, nhằm đưa ra những dịch vụ mà một công ty đơn lẻ khó có thể cung cấp. Ngoài ra, TKR cũng mong muốn tìm kiếm các đối tác tiềm năng. Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội tăng trưởng và phát triển trong ASEAN, vì vậy chúng tôi mong muốn cùng phát triển với các công ty và có thêm nhiều doanh nghiệp biết đến TKR,” ông Ogawa TSuyoshi nói./.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thủ đô trong bảy tháng của năm tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: Vietnam+)