Ngày đầu xử phạt xe tải đi sai làn trên cao tốc

Bắt đầu từ hôm nay (ngày 9/9), lực lượng chức năng đã chính thức xử phạt các tài xế xe tải đi vào làn đường số 1 (làn đường trong cùng, sát dải phân cách giữa), trên hai tuyến cao tốc huyết mạch là Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội-Hải Phòng. Đây là động thái nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn giao thông sau một thời gian thí điểm.

Tại Cao tốc Pháp Vân, cùng với việc xử lý các hành vi vi phạm tại điểm chốt cố định, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông còn tiến hành tuần tra, kiểm soát, sử dụng cả biện pháp hóa trang để theo dõi các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, chưa có trường hợp nào bị xử phạt. Hầu hết các tài xế xe tải đều đã nắm được quy định mới và chấp hành nghiêm túc.

Cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Hệ thống camera giám sát trên tuyến cũng sẽ ghi lại hình ảnh các phương tiện vi phạm để làm cơ sở xử phạt. Được biết, sau một tháng thí điểm, từ ngày 15/8, Cục Cảnh sát giao thông đã ghi nhận trên tuyến Pháp Vân-Cầu Giẽ có gần 1.100 trường hợp xe tải đi vào làn cấm, còn trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, con số này là 14 trường hợp.

Điều này cho thấy việc cấm xe tải đi vào làn 1 là cần thiết để đảm bảo trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc. Từ ngày 15/9 tới đây, việc cấm này sẽ được mở rộng sang cả xe khách, và Cục Cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục điều chỉnh các biển báo, vạch kẻ đường để phù hợp hơn./.