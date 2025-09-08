Từ ngày 9/9, xử phạt tài xế ôtô tải đi sai làn trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Tối 8/9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9, sẽ thực hiện xử phạt tài xế ôtô tải vi phạm đi vào làn sát dải phân cách giữa của cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội-Hải Phòng.

Đánh giá sau 25 ngày áp dụng thí điểm phân làn, cấm ôtô tải đi vào làn sát dải phân cách giữa của cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội-Hải Phòng (từ 15/8 đến nay), theo Cục Cảnh sát giao thông, tại tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, những ngày đầu triển khai phân làn, một số phương tiện chưa kịp thời nắm về phương án tổ chức giao thông mới.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Cục Cảnh sát giao thông) đã dùng loa phát thanh trên xe ôtô tuần tra kiểm soát để tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông.

Qua tuần tra kiểm soát và giám sát trên hệ thống camera, đã ghi nhận 14/314.910 (0,004%) lượt phương tiện chưa thực hiện đúng tổ chức giao thông mới.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã nhắn tin thông báo đến chủ phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở việc chấp hành phân làn giao thông mới.

Còn tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm giao thông đã phát hiện và tuyên truyền đến 1.077/109.957 (0,97%) trường hợp ôtô tải, đầu kéo đi vào làn số 1.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cũng cho biết, sau cơ quan chức năng phát tờ rơi tuyên truyền, ký cam kết đến với từng lái xe và gọi điện thoại cho các chủ xe có lái xe vi phạm đã nhận được sự đồng tình của tài xế, nhà xe về phương án phân làn tổ chức giao thông mới.

Các tài xế cho rằng, việc cao tốc có 3 làn xe chạy là hợp lý, vì xe tải đi tốc độ chậm hơn đi ở làn số 1 (làn sát dải phân cách giữa) sẽ gây cản trở và ảnh hưởng đến việc đi lại của các phương tiện đi nhanh hơn.

Các tài xế ôtô con chia sẻ, sau khi phân làn, tầm nhìn khi chạy xe ở làn 1 thông thoáng, tốc độ lưu thông được đảm bảo theo tốc độ tối đa thiết kế, nâng cao khả năng thông hành của tuyến.

Sau thí điểm giai đoạn 1, đại diện Cục Cảnh sát giao thông thông tin, đơn vị sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới, từ ngày 15/10.

Đồng thời, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9/9, sẽ tổ chức xử phạt vi phạm kết hợp với tuyên truyền để nâng cao hiệu quả chấp hành phương án tổ chức, phân làn giao thông mới.

Cục Cảnh sát giao thông cũng tiếp tục rà soát, điều chỉnh các biển báo, sơn vạch kẻ đường, tốc độ xe chạy trên làn đường để phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới; đề xuất đơn vị quản lý lắp các cột “H” báo hiệu lý trình của đường, tại dải phân cách cứng giữa hai chiều đường xe chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, dữ liệu đầu, cuối của phương tiện khi lưu thông trên tuyến (qua hệ thống thu phí không dừng VETC) để xác định tốc độ của xe chạy, nâng cao hiệu quả công tác quản lý.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã áp dụng thí điểm phân làn, tổ chức giao thông mới ở cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội-Hải Phòng. Tại tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Theo đó, làn 1 có tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu là 80km/h. Đồng thời, cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ôtô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ôtô tải chuyên dụng; ôtô chở tiền; ôtô chuyên dùng).

Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 70km/h. Làn 3, tốc độ tối đa cho phép 100km/h; tốc độ tối thiểu 60km/h.

Tại tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, làn có tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 90km/h.

Cấm các loại xe tải lưu thông (trừ ôtô tải Pickup ca-bin đơn, ca-bin kép; ôtô tải chuyên dụng; ôtô chở tiền; ôtô chuyên dùng). Làn 2, tốc độ tối đa cho phép 120km/h; tốc độ tối thiểu cho phép là 80km/h. Làn 3, tốc độ tối đa cho phép là 100km/h; tốc độ tối thiểu cho phép 60km/h./.

