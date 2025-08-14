Từ 8h sáng ngày 15/8, thí điểm cấm ôtô tải và xe container ở hai cao tốc

Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày mai, 15/8, sẽ cấm ôtô tải và xe container lưu thông ở làn 1 ở hai cao tốc là Hà Nội-Hải Phòng và Pháp Vân-Cầu Giẽ, thời gian thí điểm trong 1 tháng.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hai tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ và Hà Nội- Hải Phòng có lưu lượng phương tiện rất cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và các ngày lễ, tết. Với lưu lượng phương tiện đông cùng với việc xe tải lưu thông chậm lại đi được tất cả các làn nên anh hưởng đến các phương tiện khác, gây tình trạng ùn tắc giao thông, dễ xảy ra tai nạn. Vì vậy, Cục sẽ phân làn và quy định tốc độ tối thiểu trên 2 tuyến cao tốc.

Trước đó Cục Cảnh sát giao thông đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm tổ chức lại giao thông, phân làn tốc độ, phân luồng phương tiện trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ./.