Ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn: Thời tiết đẹp, thuận lợi để du Xuân, vui Tết

Thời tiết thuận lợi để có những bức ảnh đẹp dịp Tết. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày thứ hai của Xuân Giáp Thìn 2024 (ngày mùng 2 Tết), hầu hết các khu vực có thời tiết đẹp, thuận lợi cho nhân dân du Xuân vui Tết.

Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.

Trên biển, ngày và đêm 11/2, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4-5. Sóng cao 1-2m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10km giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Sóng cao 2-3m.

Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4-10km trong mưa. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo từ ngày 12-19/2 (mùng 3 đến mùng 10 Tết), Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét, trưa và chiều trời nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định, đêm 12/2 có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-11 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 13-15 độ C; phía Nam 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây 32-34 độ C./.

Các nghi lễ đẹp trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam Những nghi lễ phản ảnh một phần nào phong tục của dân tộc Việt Nam và nói lên một khía cạnh của dân tộc tính của người Việt, đồng thời chứng tỏ trình độ văn minh, văn hóa qua những tục lệ cổ truyền.