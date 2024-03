Nghệ An: Đột kích sới bạc trong rừng, bắt giữ 11 đối tượng

Các đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa bị bắt giữ. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá một sới bạc chuyên nghiệp được tổ chức trong khu vực rừng núi hiểm trở (giáp ranh giữa 2 huyện Tân Kỳ và Quỳ Hợp) tỉnh Nghệ An.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 11 đối tượng đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền, thu giữ 86,5 triệu đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Tân Kỳ (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện tại khu vực rừng núi thuộc xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ (giáp ranh với huyện Quỳ Hợp) có một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bạc ăn tiền dưới hình thức xóc đĩa.

Để đấu tranh có hiệu quả với ổ nhóm này, Công an huyện Tân Kỳ đã xác lập chuyên án. Thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức đánh bạc trong trong rừng sâu, đường đi lại khó khăn.

Quá trình đánh bạc, chủ sới phân công đối tượng cảnh giới chặt chẽ, khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng sẽ báo cho “con bạc” kịp thời tháo chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tân Kỳ đã huy động 3 tổ công tác với hơn 30 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt ập vào sới bạc, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ 86,5 triệu đồng, 6 xe môtô, 15 điện thoại di động, 1 bộ bát đĩa, 4 quân vị dùng để đánh bạc.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 1993, thường trú tại xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ) là đối tượng lập “sới” tổ chức đánh bạc trên. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội đánh bạc. Nhiều đối tượng tham gia đánh bạc trong ổ nhóm trên cũng đã có tiền án, tiền sự về nhiều tội danh.

Mở rộng điều tra các đối tượng liên quan trong chuyên án, Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục bắt giữ thêm 2 vụ, 8 đối tượng thường trú tại các huyện Tân Kỳ, thị xã Thái Hòa và thành phố Vinh về hành vi đánh bạc, thu giữ 51 triệu đồng.

Công an huyện Tân Kỳ đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

